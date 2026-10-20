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Eskişehir'de kavgada bacağından bıçaklanan genç taburcu edildi

Eskişehir Eskibağlar Mahallesi'nde sabah saat 06.00'da çıkan kavgada bacağından bıçaklanan 20 yaşındaki İ.A., tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de kavgada bacağından bıçaklanan genç taburcu edildi

Olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Eskişehir Eskibağlar Mahallesi Sakman Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sokakta iki taraf arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaralanma ve ilk müdahale:

Tartışma sırasında 20 yaşındaki İ.A. bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi ve soruşturma:

Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu ve aynı gün içerisinde taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; ekiplerin delil toplama ve görgü sahibi şüphelilerle görüşme çalışmaları sürüyor.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesiyle kavgaya neden olan hususların belirlenmesi hedefleniyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için vatandaşları kavgaya karışmamaya ve acil durumlarda derhal güvenlik güçlerine haber vermeye çağırdı.

ESKİŞEHİR&#039;DE İKİ TARAF ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 20 YAŞINDAKİ GENÇ...

ESKİŞEHİR'DE İKİ TARAF ARASINDA ÇIKAN TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ SONUCU 20 YAŞINDAKİ GENÇ, BACAĞINDAN BIÇAKLANARAK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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