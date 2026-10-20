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Jandarmadan okul çevrelerinde geniş çaplı huzur uygulaması: 181 aranan şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma, 540 okul ve çevresinde 2 bin 16 personelle 29 bin 345 kişiyi kontrol etti; 181 aranan şahıs yakalandı, yüzlerce mekân denetlendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:36

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 14:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarmadan okul çevrelerinde geniş çaplı huzur uygulaması: 181 aranan şahıs yakalandı

Denetim kapsamı ve uygulama detayları:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Gaziantep genelindeki okul ve çevrelerinde kapsamlı bir huzur-güven-asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler, özellikle risk derecesi yüksek okulların giriş-çıkış saatlerinde yoğunlaştırıldı.

Uygulamaya 2 bin 16 personel katılırken, toplam 540 okul ve çevresi kontrol edildi. Ekipler, 2 bin 616 okul servis aracı ile 13 bin 11 özel araç üzerinde denetim yaptı ve 29 bin 345 şahıs sorgulandı.

Bu kontrollerde sokakta veya kayıtlarda arandığı tespit edilen 181 şahıs yakalandı. Ayrıca ekipler, 635 umuma açık yer ve metruk bina ile 231 park ve bahçe inceleyerek güvenlik açısından risk oluşturabilecek unsurlara yönelik tedbir aldı. Okul idarelerinin bildirimleri üzerine tespit edilen 5 olaya müdahale edilerek gerekli işlemler yapıldı.

Öğrenci bilgilendirme ve önleyici çalışmalar:

Operasyon kapsamında gençleri ve çocukları suçtan korumaya yönelik çalışmalar da yürütüldü. Toplam 2 bin 860 öğrenci'ye bilgilendirme faaliyeti icra edilerek, güvenli okul çevresi ve trafikte dikkat edilmesi gerekenler hakkında rehberlik sağlandı.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve okul çevrelerinde güvenliğin sağlanmasının öncelik olmaya devam edeceğini bildirdi.

GAZİANTEP&#039;TE JANDARMA EKİPLERİNCE 540 OKUL VE ÇEVRELERİNDE YAPILAN HUZUR-GÜVEN-ASAYİŞ...

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE 540 OKUL VE ÇEVRELERİNDE YAPILAN HUZUR-GÜVEN-ASAYİŞ UYGULAMASINDA 29 BİN 345 ŞAHIS SORGULANARAK ARANAN 181 ŞAHIS YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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