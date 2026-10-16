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Eskişehir'de meme kanseri farkındalığı için saha ziyaretleri

Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret edip meme kanserinde erken teşhisin ve ücretsiz mamografinin önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir'de meme kanseri farkındalığı için saha ziyaretleri

Eskişehir'de farkındalık çalışmaları yoğunlaştı

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında merkezde yürütülen çalışmalar yerinde incelendi ve halkla sohbet edilerek bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretin ayrıntıları:

İl Sağlık Müdürü Bildirici, görüşmelerinde meme kanserinde erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin hayati önemine dikkat çekti. Farkındalık artırmak amacıyla vatandaşlara meme kanseriyle mücadelenin simgesi olan pembe kurdeleler takıldı. Ziyarette Sağlık Müdürü Bildirici’ye Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Babur Mimtaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Şebnem Eker Güvenç ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Tuzcu eşlik etti.

Tarama ve katılım çağrısı:

Bildiriçi, 40-69 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir ücretsiz mamografi taramasından yararlanabildiğini hatırlatarak; Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimleri aracılığıyla sunulan ücretsiz tarama hizmetlerinden faydalanılması çağrısında bulundu. Vatandaşların tarama programlarına düzenli katılımının teşhis sürecini kısalttığı ve tedavi başarısını artırdığı vurgulandı.

Ziyaret, bölgedeki farkındalığın yükseltilmesi ve kadınların tarama hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefiyle gerçekleştirildi. Yetkililer, bilgilendirme ve tarama çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ, 1-31 EKİM MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI...

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ, 1-31 EKİM MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI KAPSAMINDA TEPEBAŞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ZÜBEYDE HANIM SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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