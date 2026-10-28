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Kars'ta küçük adımlarla cumhuriyet coşkusu sokaklara taşındı

Kars'ta kreş öğrencileri 29 Ekim öncesi ellerinde temsili gazeteler ve bayraklarla yürüdü, temsili seçimle demokrasi deneyimi yaşadı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kars'ta küçük adımlarla cumhuriyet coşkusu sokaklara taşındı

Kars sokaklarında cumhuriyet coşkusu:

Kars’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları kapsamında Gurur Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri sokaklara çıktı. Ellerindeki küçük Türk bayrakları ve temsili gazetelerle cadde boyunca yürüyen minikler, hem bayram coşkusunu paylaştı hem de Cumhuriyet’in ilanının taşıdığı anlamı uygulamalı etkinliklerle deneyimledi.

Öğretmenlerinin eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı; halk çocukları alkışlayarak uğurladı. Etkinlik, 29 Ekim’in sadece kutlama değil aynı zamanda tarihin, milli değerlerin ve demokratik bilincin öğretilmesi günü olduğu mesajını sokaklara taşımayı amaçladı.

gazete dağıtımıyla geçmişe yolculuk:

Programın en dikkat çeken bölümlerinden biri, Cumhuriyet’in ilan edildiği günlerin temsili canlandırılması oldu. Öğrenciler, o dönemde haberleri halka duyuran gazete dağıtıcılarını canlandırarak temsili gazeteleri vatandaşlara uzattı. Bu canlandırma, Cumhuriyet’in duyurusunun toplumda yarattığı heyecanın küçük ölçekli bir yeniden canlandırması niteliğindeydi.

Vatandaşlar da çocukların uzattığı gazeteleri alarak etkinliğe dahil oldu; ortaya çıkan görüntüler, geçmiş ile bugün arasında duygusal bir bağ kurulmasına vesile oldu. Bu anlar, Cumhuriyet’in kazanımlarının kuşaktan kuşağa aktarılmasının somut göstergesi olarak değerlendirildi.

temsili sandıkla demokrasi eğitimi:

Etkinlik, yürüyüş ve gazete dağıtımıyla sınırlı kalmadı; minikler için düzenlenen temsili seçim uygulaması da programın önemli bir parçasıydı. Sandık başına geçen çocuklar oy kullanma deneyimini yaşayarak seçme hakkı, milli irade ve demokrasinin temel işleyişine dair yaşlarına uygun bir farkındalık edindiler.

Bu uygulama, soyut kavramların erken yaşta somutlaştırılması hedefiyle planlandı ve çocukların sınıf ortamının dışına çıkarılarak sosyal bir öğrenme ortamında bilgi edinmelerine olanak sağladı.

Gurur Kreş ve Gündüz Bakım Evi tarafından organize edilen program, miniklerin Cumhuriyet Bayramı’nı sadece kutlamaktan öteye taşıyarak Cumhuriyet’in kuruluş anlamını ve demokratik yaşamın değerlerini deneyimlemelerine olanak sundu. Kars sokaklarında ellerinde gazeteler ve bayraklarla yürüyen çocuklar, "Cumhuriyet çocuklarla geleceğe taşınıyor" mesajını somut bir etkinlikle paylaştı.

GURUR KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ ÖĞRENCİLERİ, CUMHURİYET&#039;İN İLANININ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

GURUR KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVİ ÖĞRENCİLERİ, CUMHURİYET'İN İLANININ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA HAZIRLANAN PROGRAMDA HEM EĞLENDİ HEM DE CUMHURİYET VE DEMOKRASİ KAVRAMLARINI UYGULAMALI ETKİNLİKLERLE ÖĞRENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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