osmaneli kaymakamı hafız öğrencilere başarı diledi

buluşma ortamı:

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Kaymakam Tahir Yılmaz ile Cumhuriyet Savcısı Arif Uluğ İlçe Müftülüğüne bağlı hafızlık Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Toplantı, resmi bir ziyaretten çok, öğrencilerle sıcak bir sohbet ve moral paylaşımı şeklinde gerçekleşti.

kaymakamın mesajı:

Kaymakam Yılmaz, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı ve onlara başarı dileklerinde bulundu. Yılmaz, "Hafızlık eğitimi alan öğrencilerimizin azim ve gayretleri bizleri mutlu ediyor. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

eğitim ve yerel destek:

Buluşma, yerel yönetim temsilcilerinin hafızlık eğitimi veren kurumlarla doğrudan temas kurmasının yanı sıra, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedefledi. İlçe makamlarının ve müftülüğün birlikte hareket etmesi, kursların sürdürülebilirliği ve öğrencilere sağlanan desteğin görünürlüğü açısından önem taşıyor.

Görüşme sırasında öğrenciler de eğitim hayatlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı; ortam samimi bir sohbet havasında ilerledi. Yetkililer, bu tür ziyaretlerin gençlerin gayretini takdir etme ve toplum desteğini hissettirme açısından değerli olduğunu vurguladı.

KAYMAKAM YILMAZ, HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU