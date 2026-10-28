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Aydın’da mastitis erken tespitle yetiştiricinin mali yükünü azaltacak proje

900 bin TL bütçeli projeyle Aydın’ın 9 ilçesinde 55 yetiştiriciye 60 mastitis tespit cihazı dağıtılacak; hedef erken teşhisle maliyet ve ilaç kullanımını azaltmak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın’da mastitis erken tespitle yetiştiricinin mali yükünü azaltacak proje

Projenin kapsamı ve amaçları

Aydın’da süt sığırcılığında ekonomik kayıplara yol açan mastitis hastalığının erken tespiti için hayata geçirilen Damızlık Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinde Mastitis Tespit Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hazırlandı. Proje kapsamında 9 ilçede belirlenen 55 yetiştiriciye toplam 60 mastitis tespit cihazı dağıtılacak.

Dağıtım, bütçe ve öncelikler:

Projeye ayrılan toplam bütçe 900 bin TL olup finansmanın %75’i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, %25’i ise yetiştirici katkısıyla karşılanacak. Bakanlığın destekleme modeline uygun yürütülecek uygulamada kadın yetiştiriciler, 41 yaş altındaki genç üreticiler ve aile işletmeleri öncelikli olarak desteklenecek. Hedef, mastitisin klinik belirtiler ortaya çıkmadan tespit edilmesini sağlayarak gereksiz ilaç kullanımını ve tedavi masraflarını azaltmak, süt kalitesini korumak ve damızlık hayvanların ekonomik ömrünü uzatmaktır.

Toplantı ve beklentiler:

Projenin lansmanı ve açılış toplantısı Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, İl Müdür Yardımcısı Dr. Hamit Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, ilçe müdürleri, üretici birlikleri temsilcileri ve yetiştiricilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda İl Müdürü Temiz, projenin Aydın hayvancılığının verimliliğine, kalitesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını; amaçlarının yalnızca hayvan sayısını artırmak değil, hayvan başına verimi yükseltmek, hayvan sağlığını korumak ve üreticilerin refahını artırmak olduğunu vurguladı.

Uygulama sürecinde dağıtılacak cihazlarla hastalığın erken evrede saptanması beklendiğinden, hem üreticilerin ekonomik kayıplarında azalma hem de bölge süt üretiminde kalite ve verim artışı amaçlanıyor.

AYDIN’DA SÜT SIĞIRCILIĞINDA EKONOMİK KAYIPLARA YOL AÇAN MASTİTİS HASTALIĞININ ERKEN TESPİTİ İÇİN...

AYDIN’DA SÜT SIĞIRCILIĞINDA EKONOMİK KAYIPLARA YOL AÇAN MASTİTİS HASTALIĞININ ERKEN TESPİTİ İÇİN 900 BİN TL BÜTÇELİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ. DOKUZ İLÇEDE YÜRÜTÜLECEK PROJE KAPSAMINDA 55 YETİŞTİRİCİYE 60 CİHAZ DAĞITILACAK.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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