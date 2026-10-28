Erken tanı için farkındalık: memede olağandışı değişikliklere anında müdahale çağrısı

Erzincan'da düzenlenen eğitim:

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanseri konusunda farkındalığı artırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline eğitim düzenlendi. Eğitim, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Biriminde görevli Uzm. Dr. Sümeyye Yeğen tarafından verildi.

Eğitimin öne çıkan noktaları:

Programda meme kanserinde erken tanının önemi ve düzenli taramaların gerekliliği üzerinde duruldu. Katılımcılara uygun yaş grubundaki kadınların periyodik taramalara katılmasının, şüpheli bulguların gecikmeden değerlendirilmesinin tedavi sürecine etkisi anlatıldı.

Memede ortaya çıkan kitle, deri değişikliği, meme başı akıntısı veya görüntüdeki asimetri gibi olağandışı belirtilerin zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna iletilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Tarama imkânları ve çağrı:

Katılımcılara, kanser taramalarının ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılabildiği bilgisi verildi. Eğitimde yönlendirme ve randevu süreçleri hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, erken tanının tedavi başarısına katkısına işaret ederek vatandaşları düzenli taramalara katılmaya ve memede gözlemlenen olağandışı değişiklikleri ciddiye almaya çağırdı.

ERZİNCAN’DA MEME KANSERİNDE ERKEN TANI EĞİTİMİ VERİLDİ