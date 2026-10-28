Köyde sağlık, evde erişim: Ozansu ve Soğukgöze'de kadınlara KETEM taraması

Köylerden merkeze taşınan tarama programı:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kanser tarama çalışmaları kapsamında Ozansu ve Soğukgöze köylerinde yaşayan kadınlar, evlerinden alınarak Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'e götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarama işlemleri tamamlandıktan sonra katılımcılar evlerine bırakıldı.

amaç ve uygulama:

Programın temel hedefi, köylerde yaşayan kadınların kanser taramalarına erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerinden düzenli yararlanmayı desteklemekti. Taşıma ve organizasyon, sağlık müdürlüğünün koordinasyonuyla sağlanırken, KETEM'de yapılan muayene ve tarama işlemleri planlandığı şekilde yürütüldü.

katılımcılara verilen destek ve çağrı:

Tarama sonrasında katılımcılara ikramlarda bulunuldu; verilen ikramlar arasında nar da yer aldı. Sağlık yetkilileri, taramanın önemine dikkat çekerek erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı ve kadınlara düzenli taramalarını yaptırmaları, sağlık kontrollerini ertelememeleri çağrısında bulundu.

OZANSU VE SOĞUKGÖZE KÖYLERİNDEN KADINLAR KANSER TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ