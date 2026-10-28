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Köyde sağlık, evde erişim: Ozansu ve Soğukgöze'de kadınlara KETEM taraması

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü, Ozansu ve Soğukgöze'deki kadınları evlerinden alıp Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM'de kanser taramasından geçirdi; taramalar tamamlandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Köyde sağlık, evde erişim: Ozansu ve Soğukgöze'de kadınlara KETEM taraması

Köylerden merkeze taşınan tarama programı:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen kanser tarama çalışmaları kapsamında Ozansu ve Soğukgöze köylerinde yaşayan kadınlar, evlerinden alınarak Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)'e götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarama işlemleri tamamlandıktan sonra katılımcılar evlerine bırakıldı.

amaç ve uygulama:

Programın temel hedefi, köylerde yaşayan kadınların kanser taramalarına erişimini kolaylaştırmak ve sağlık hizmetlerinden düzenli yararlanmayı desteklemekti. Taşıma ve organizasyon, sağlık müdürlüğünün koordinasyonuyla sağlanırken, KETEM'de yapılan muayene ve tarama işlemleri planlandığı şekilde yürütüldü.

katılımcılara verilen destek ve çağrı:

Tarama sonrasında katılımcılara ikramlarda bulunuldu; verilen ikramlar arasında nar da yer aldı. Sağlık yetkilileri, taramanın önemine dikkat çekerek erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı ve kadınlara düzenli taramalarını yaptırmaları, sağlık kontrollerini ertelememeleri çağrısında bulundu.

OZANSU VE SOĞUKGÖZE KÖYLERİNDEN KADINLAR KANSER TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

OZANSU VE SOĞUKGÖZE KÖYLERİNDEN KADINLAR KANSER TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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