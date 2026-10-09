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Kaynaşlı’da asayiş değerlendirmesi için yerinde denetim

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği’ndeki personelle ilçedeki güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kaynaşlı’da asayiş değerlendirmesi için yerinde denetim

İl Emniyet Müdürü Ergüder, Kaynaşlı polis merkezinde inceleme yaptı

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Kaynaşlı Şehit Sabri Altınbaş Polis Merkezi Amirliği’nde görevli personelle bir araya gelerek ilçedeki güvenlik durumunu yerinde inceledi.

görüşmede ele alınan konular:

Ergüder, yapılan toplantıda ilçenin genel güvenlik yapısını değerlendirdi ve güvenlik ve asayiş hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik mevcut uygulamalar hakkında bilgiler aldı. Toplantıda, bölge halkının huzurunun korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler ve koordinasyon mekanizmaları ele alındı.

personelle sahada değerlendirme:

Polis merkezi personeliyle doğrudan temas kuran Ergüder, sahadaki uygulamalar, günlük görev dağılımı ve asayişin sağlanmasına yönelik tedbirler konusunda yetkililerden bilgi aldı. Görüşmede, saha ekiplerinin ihtiyaçları ve çalışmaların sürdürülebilirliği üzerinde duruldu.

Kaynaşlı’da huzur ve güvenliğin korunmasına yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği toplantı, mevcut çalışmaların gözden geçirilmesi ve gerektiğinde il düzeyinde destek sağlanması hedefiyle tamamlandı.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, KAYNAŞLI ŞEHİT SABRİ ALTINBAŞ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ’Nİ...

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, KAYNAŞLI ŞEHİT SABRİ ALTINBAŞ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ’Nİ ZİYARET EDEREK İLÇEDEKİ GÜVENLİK VE ASAYİŞ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BİLGİ ALDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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