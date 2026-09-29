Eskişehir’den uyarı: kalbinizin ritmini ihmal etmeyin

Eskişehir İl Sağlık Müdürü çağrısı:

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 29 Eylül Dünya Kalp Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, kalp ve damar sağlığının korunması için erken farkındalık ve düzenli kontrollerin şart olduğunu belirtti. Bildirici, kalp hastalıklarının dünya ve Türkiye gündeminde önemli bir yer tuttuğunu hatırlatarak, bireylerin yaşam tarzı seçimlerinin hastalık riskini doğrudan etkilediğini kaydetti.

Risk faktörleri ve korunma:

Bildiriç, hipertansiyon, yüksek kolesterol, diyabet, obezite, fiziksel aktivite yetersizliği, tütün kullanımı ve sağlıksız beslenmenin en temel risk faktörleri arasında olduğunu vurguladı. Bu risklerin tamamının kontrol altına alınabileceğini belirten Bildirici, günlük hayatta yapılacak küçük ama sürekli değişikliklerin kalp sağlığı üzerinde büyük fark yaratacağını ifade etti. Dengeli beslenme, düzenli hareket, ideal kilonun korunması, tütün ürünlerinden uzak durma ve sağlık kontrollerinin aksatılmaması önerileri öne çıkarıldı.

Kimler ne yapmalı:

Bildirici, vatandaşlara herhangi bir yakınma beklemeden sağlık taramalarını yaptırmaları çağrısında bulundu ve özellikle 40 yaş ve üzerindeki kişilerin kardiyovasküler risk değerlendirmesi için aile hekimlerine başvurmalarının hayati önem taşıdığını söyledi. Aile hekimleri aracılığıyla risk düzeylerinin belirlenebileceğini, gerektiğinde erken dönemde takip ve tedavi süreçlerinin başlatılabileceğini aktardı. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezleri'nden alınabilecek danışmanlık hizmetlerine yönlendirme yapmanın önemine dikkat çekti ve mevcut rahatsızlığı bulunan kişilerin kontrollerini ihmal etmemeleri uyarısında bulundu.

Bildirici açıklamasını, kalbin sürekli çalıştığını hatırlatarak özetledi ve vatandaşlara şu çağrıyı yaptı: Unutmayalım; kalbinizin ritmini kaçırmayın.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. YAŞAR BİLDİRİCİ