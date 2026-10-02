Filo Jet soruşturmasında su geçirmez kapı iddiası ve teknik delillerin önemi

Filo Jet faciasının soruşturması teknik bulgularla ilerliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet kazasına ilişkin tahkikat, mahkemeye yansıyan yeni bulgularla derinleşti. Polis ve soruşturmayı yürüten birimler, geminin teknik durumu, müdahalelerin zamanlaması ve arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonuna odaklandı.

Soruşturmada öne çıkan teknik iddialar:

Mahkemede Tahkikat Polisi, gemide su geçirmez bölmeler bulunduğunu ve bu bölmelerdeki kapıların kapalı tutulması gerektiğini belirtti. Polis, bazı su geçirmez kapıların açık olduğunu, kapalı olsalardı geminin çok daha az su alacağının ve suyun yayılımının sınırlandırılabileceğinin değerlendirildiğini kaydetti. Bu durumun yolcuların kurtarılma ihtimalini düşürdüğü vurgulandı.

Polis ayrıca geminin sol ön bodoslamasında daha önce hasar ve tamirat bulunduğunu, söz konusu bölümün kazaya yol açan su alma noktasına neden olmuş olabileceğinin araştırıldığını söyledi. Mahkemeye aktarılan bilgilere göre gemide 7 kompartıman ve her bölümde sintine pompaları yer alıyordu; bu pompalar manuel olarak çalıştırılıyordu ve alarm sistemi su belirli seviyeye ulaşınca devreye giriyordu. Buna rağmen geminin çok hızlı şekilde su aldığı ve olayın bu hızla gelişmesinin facianın boyutunu büyüttüğü ifade edildi.

Zamanlama, VDR ve uluslararası koordinasyon:

Soruşturmada zaman çizelgesi de kritik kabul ediliyor. Mahkemeye göre Filo Jet’ten saat 12.20'de Mayday çağrısı yapıldı, geminin battığı saat ise 14.50 olarak kaydedildi; Mayday ile batış arasında geçen 2 saat 30 dakikalık süreçte yapılan müdahaleler, arama-kurtarma çalışmaları ve ekiplerin faaliyetleri soruşturmanın odağında yer alıyor. Yardım çalışmalarına Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Kurtarma Limited ekiplerinin ulaştığı belirtildi.

Soruşturmanın önemli teknik delilleri arasında geminin kara kutusu olarak bilinen VDR cihazı yer alıyor. Mahkeme VDR kayıtlarının seyrin, hızın, seyir şartlarının ve facia öncesi teknik süreçlerin aydınlatılması açısından kritik olduğunu belirtti; ses ve görüntü kayıtlarının analiz edilmek üzere alındığı kaydedildi.

Mürettebat, tamirat kayıtları ve soruşturmanın yönü:

Mürettebat ifadeleri dosyada yer alıyor. Tahkikat kapsamında adı geçenler arasında Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov bulunuyor; Raşat İbrahimov mahkemede ifade vermediği belirtildi. Mahkeme dosyasında kaptan Mustafa Öz’ün gemiyi tamir eden mürettebatı bildiği, kendisine ulaşan şikayeti yetkililere bildirmediği yönünde kayıtlar olduğu aktarıldı. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan’ın tamirattan haberdar olduğu ve şirket yetkilisine bildirdiği bilgisi de dosyada yer alıyor.

Tamiratın nerede yapıldığı ve kimler tarafından gerçekleştirildiği de soruşturmanın merkezinde. Mahkemeye aktarılan değerlendirmede, hasarlı bölümün tamiratının tersanede ve uzman kişilerce yapılması gerektiği vurgulandı; ancak dosyada limanda yapılan müdahalelerin teknik yeterliliği, kimlerin bilgisi dahilinde yapıldığı ve yapılan işlemin uygunluğu araştırılıyor.

Soruşturmanın seyri, Türkiye ile koordinasyon ve tutuklamalar:

Tahkikatın 33 gündür devam ettiği, çok sayıda kişinin ifadesine başvurulduğu, teknik incelemeler ve bilirkişi çalışmalarının sürdüğü mahkemeye bildirildi. Kaza raporunun bilirkişi tarafından hazırlanacağı ve geminin batış nedenleri ile teknik bulguların bu raporda değerlendirileceği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti polis ve savcılığıyla koordinasyon içinde bir ekip oluşturulacağı, bu ekibin Türkiye’deki bilgi, belge ve kayıtlarla ilgili araştırmalar yapacağı duyuruldu. Ayrıca soruşturma kapsamında aranan 5 kişi için Türkiye’den gelecek bilgi ve belgeler bekleniyor.

Girne Kaza Mahkemesi, soruşturma tamamlanana dek 9 zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verdi. Karar kapsamındaki isimler Ali Özdülger, Mustafa Öz, Merve Nur Seraslan, Zeki Öz, Metin Gül, Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov olarak kaydedildi.

Ailelerin tepkisi ve arama çalışmaları:

Faciada yakınlarını kaybeden aileler mahkeme önünde toplandı ve zanlılara tepki gösterdi; aileler adalet talep ederek sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkemede ayrıca arama-kurtarma çalışmaları sırasında Süleyman Erdoğan adlı kişinin gemiden iki çocuk çıkardığı yönündeki iddianın soruşturulduğu bilgisi verildi.

Faciada kayıp olan 10 kişi için arama çalışmaları devam ediyor. Soruşturma, VDR kayıtlarının analizi, bilirkişi raporu, mürettebat ifadeleri ve Türkiye’den beklenen bilgi ve belgelerin dosyaya kazandırılmasıyla sürdürülüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını yitirdiği Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada, gemide su geçirmez bölmeler bulunduğu ve bu bölmelerdeki kapıların kapalı tutulması gerektiği ancak bazı kapıların açık olduğu belirtildi.