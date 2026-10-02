Gençlik hizmetleri istişare ve değerlendirme toplantısı Eskişehir'de gerçekleştirildi

Eskişehir İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, gençlere sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yeni döneme ilişkin çalışma planlarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Toplantı organizasyonu ve katılımcılar:

Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile İl Müftüsü Muharrem Gül başkanlık etti. Programa KYK yurt müdürleri, Gençlik Merkezlerinin müdürleri ile yurtlarda ve gençlik merkezlerinde görev yapan manevi danışmanlar katılarak yürütülen çalışmalar hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

Görüş alışverişi ve değerlendirme:

Oturumlarda gençlik hizmetlerinin mevcut uygulamaları değerlendirildi; hizmetlerin daha nitelikli hale getirilmesine yönelik pratik adımlar, iş birliği modelleri ve öncelikli ihtiyaçlar ele alındı. Katılımcılar, kurumlar arası koordinasyonun somutlaştırılması ve gençlere yönelik programların etkinliğinin arttırılması üzerinde mutabık kaldı.

Saha incelemesi ve etkinlikler:

Toplantı sonrası Diyanet Gençlik Merkezi bünyesindeki etüt salonları, atölyeler ve sosyal aktivite alanları ziyaret edildi. Burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı ve uygulamaların gençlerin ihtiyaçlarına göre uyarlanması fırsatları tartışıldı.

Program kapsamında Hasan Kalın ile Muharrem Gül, geleneksel okçuluk platformunda ok atışı gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda, kurumlar arası iş birliğine ve gençlik hizmetlerine sunduğu katkılardan dolayı Müftü Muharrem Gül tarafından Hasan Kalın'a bir hediye takdim edildi.

ESKİŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ DİYANET GENÇLİK MERKEZİ’NDE GENÇLERE SUNULAN HİZMETLERİN NİTELİĞİNİ VE KALİTESİNİ ARTIRMAK, KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE YENİ DÖNEME İLİŞKİN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA GENÇLİK HİZMETLERİ İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.