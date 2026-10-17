Eskişehirspor, Atalay Yıldırım'ın hat-trick'iyle Alsancak'tan 4-1'le döndü

maç özeti:

TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde Altay ile Eskişehirspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma boyunca tempoyu artıran taraf Eskişehirspor olurken, maç Eskişehirspor 4-1 Altay sonuçlandı. Ev sahibi ekibin tek golünü 26. dakikada Oktay Özdede kaydetti; buna karşın Eskişehirspor, penaltı ve duranışlarından bulduğu gollerle skoru lehine çevirdi.

dönüm noktaları:

Altay öne geçmesine rağmen 68. dakikada Beykan Şimşek'in kazandığı ve kullandığı penaltı ile eşitlik sağlandı. Ardından devre arkasından gelen Atalay Yıldırım, 74. ve 79. dakikalarda skor üstünlüğünü Eskişehirspor'a taşıdı ve 90. dakikada attığı golle hat-trick yaparak maçın kaderini belirledi. Maçın kritik anları takım değişiklikleri ve penaltı kararı etrafında şekillendi.

kadrolar ve maç notları:

Stat: Alsancak Mustafa Denizli. Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Ramazan Çiftçi, Mervan Eviz. Altay kadrosunda Ulaş Hasan Özçelik, Sefa Özdemir, Salih Oktay (Barış Şentürk dk. 81), Mert Yıldırım (Nurullah Efe Kocatürk dk. 72), Anıl Serhan Öztürk, Mehmet Nur Kaymaz (Efe Pehlivan dk. 81), Osman Utkan Gülalan (Emirhan Kör dk. 64), Yunus Efe Sarıkaya, Özay Hepgüler, Ali Kızılkuyu (Enes Türkoğlu dk. 64) ve Oktay Özdede yer aldı. Teknik direktör: Tuna Üzümcü.

Eskişehirspor ise Bora Göymen, Ahmet Lütfü Kara, Ertuğrul Kurtuluş (Atalay Yıldırım dk. 64), Murat Şenel (Ozan İsmail Koç dk. 81), Arda Okumuş, Tayfun Tatlı, Beykan Şimşek, Mehmet Bağlı, Kerem Baykuş (Mert Baser dk. 64), Hasan Kaya (Emre Tangeldi dk. 86) ve Osman Arslantaş (Abdulkadir Öksüz dk. 81) on biriyle sahadaydı. Teknik direktör: Hakan Şapçı.

Goller: Oktay Özdede (dk. 26) (Altay), Beykan Şimşek (dk. 68 pen.), Atalay Yıldırım (dk. 74, 79, 90) (Eskişehirspor). Sarı kartlar: Osman Utkan Gülalan, Özay Hepgüler, Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Altay).

Maç, Altay için fırsatların değerlendirilememesi ve Eskişehirspor için etkili hücum organizasyonlarıyla öne çıkan anlar arasında geçti. Eskişehirspor'un ikinci yarıdaki hızlı reaksiyonları ve Atalay Yıldırım'ın bitiriciliği, skoru belirleyen başlıca unsurlar oldu.

ALTAY, TFF 3. LİG 2. GRUP MÜCADELESİNDE SAHASINDA ESKİŞEHİRSPOR’A 4-1 MAĞLUP OLDU.