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Fethiyespor evinde eşitliği korudu: Ankaragücü 2-2

Fethiyespor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftada MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı; Enes Şahin iki golle öne geçirdi, Ankaragücü eşitlendi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fethiyespor evinde eşitliği korudu: Ankaragücü 2-2

Fethiyespor evinde berabere kaldı:

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında Fethiyespor, sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk yarısında tempolu ataklar ve hızlı dönüşlerle iki ekip de gol pozisyonları üretti; skor sahadan ayrılanlar için adil bir sonuç olarak kayıtlara geçti.

skor ve goller:

Fethiyespor'da Enes Şahin, dakikalar 16 ve 33'te fileleri sarsarak takımını iki kez öne geçirdi. Ancak MKE Ankaragücü, ilk yarının sonlarında Atakan Güner'in 31'inci dakikadaki golüyle farkı bire indirdi ve ikinci yarıda Enes Tepecik'in 52'inci dakikadaki golüyle skoru eşitledi. Karşılaşma 2-2 sona erdi.

kadrolar ve önemli gelişmeler:

Maç Fethiye İlçe Stadı'nda oynandı. Hakem triosu Bekir Doğan, Muhammed Yıldız ve Alp Osman Karaosmanoğlu olarak sahadaydı. Fethiyespor'da ilk 11 şu şekildeydi: Nurullah Aslan, Cengiz Demir, Şahan Akyüz, Muhammed Akarslan (Ramazan Çevik dk. 77), Burak Süleyman (İrfan Akgün dk. 77), Uğur Ayhan (Hüseyin Eray Karataş dk. 68), Bora Aydınlık, Cihan Kazan, Alberk Koç, Deniz Erdoğan, Enes Şahin (Mehmet Kaan Türkmen dk. 85).

Ankaragücü kadrosunda ise Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Osman Çelik, Mert Can, Halil İbrahim Pehlivan, Mesut Emre Kesik, Enes Tepecik (Batuhan Gürsoy dk. 64), Yusuf Emre Gültekin (Arda Doğan dk. 64), Mahmut Tekdemir (Fatih Arhan dk. 17), Miraç Şimşek ve Atakan Güner yer aldı. Maç süresince Fethiyespor'dan Uğur Ayhan ve Burak Süleyman, Ankaragücü'nden ise İsmail Çokçalış sarı kart gördü.

Her iki takım da hücumda etkili anlar yakaladı; Fethiyespor etkili kanat atakları ve Enes Şahin'in bitiriciliğiyle öne çıkarken, Ankaragücü'nün hızlı hücumları ve ikinci yarıdaki baskısı beraberliği getirdi. Son düdükle birlikte takımlar birer puanı paylaştı.

FETHİYESPOR, ANKARAGÜCÜ İLE 2-2 BERABERE KALDI

FETHİYESPOR, ANKARAGÜCÜ İLE 2-2 BERABERE KALDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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