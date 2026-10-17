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Ali Kağan Şentürkoğlu Arta'da Türkiye'yi judo mindere taşıyacak

Ali Kağan Şentürkoğlu, 17-18 Ekim 2026'de Yunanistan Arta'da yapılacak Balkan Judo Şampiyonası'nda 90 kiloda Türkiye'yi temsil edecek; pazar günü minderde.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 22:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ali Kağan Şentürkoğlu Arta'da Türkiye'yi judo mindere taşıyacak

balkan şampiyonası programı:

2026 Judo Balkan Şampiyonası 17-18 Ekim tarihlerinde Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenecek. Türkiye'yi 90 kilo kategorisinde Ali Kağan Şentürkoğlu temsil edecek.

sporcu bilgileri:

Ali Kağan Şentürkoğlu, Kumluca Demirspor Kulübü Judo Takımı sporcusu olarak turnuvada yer alacak ve 18 Ekim Pazar günü mindere çıkacak.

antrenörün değerlendirmesi:

Ferdi Büyükkuşcular yaptığı açıklamada Sporcumuz pazar günü Balkanlar’da ülkemizi temsil edecek. Sporcumuza başarılar diliyoruz. İnşallah madalya ile ülkemize dönecektir ifadelerini kullandı.

2026 JUDO BALKAN ŞAMPİYONASI 17-18 EKİM TARİHLERİNDE YUNANİSTAN&#039; DA GERÇEKLEŞECEK. TÜRKİYE&#039;Yİ...

2026 JUDO BALKAN ŞAMPİYONASI 17-18 EKİM TARİHLERİNDE YUNANİSTAN' DA GERÇEKLEŞECEK. TÜRKİYE'Yİ MİLLİ TAKIMLARDA 90 KİLO' DA ALİ KAĞAN ŞENTÜRKOĞLU TEMSİL EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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