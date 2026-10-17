Ali Kağan Şentürkoğlu Arta'da Türkiye'yi judo mindere taşıyacak

balkan şampiyonası programı:
2026 Judo Balkan Şampiyonası 17-18 Ekim tarihlerinde Yunanistan'ın Arta kentinde düzenlenecek. Türkiye'yi 90 kilo kategorisinde Ali Kağan Şentürkoğlu temsil edecek.
sporcu bilgileri:
Ali Kağan Şentürkoğlu, Kumluca Demirspor Kulübü Judo Takımı sporcusu olarak turnuvada yer alacak ve 18 Ekim Pazar günü mindere çıkacak.
antrenörün değerlendirmesi:
Ferdi Büyükkuşcular yaptığı açıklamada Sporcumuz pazar günü Balkanlar’da ülkemizi temsil edecek. Sporcumuza başarılar diliyoruz. İnşallah madalya ile ülkemize dönecektir ifadelerini kullandı.
2026 JUDO BALKAN ŞAMPİYONASI 17-18 EKİM TARİHLERİNDE YUNANİSTAN' DA GERÇEKLEŞECEK. TÜRKİYE'Yİ MİLLİ TAKIMLARDA 90 KİLO' DA ALİ KAĞAN ŞENTÜRKOĞLU TEMSİL EDECEK.
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