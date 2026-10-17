İsmail Kartal: bu arma için her şeyi yaparım

fenerbahçe, alanyaspor'u 3-0 mağlup etti:

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-0 ile geçti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü İsmail Kartal, özellikle oyuncu motivasyonu, saha içi disiplin ve takımın reaksiyonu hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

Kartal, Şampiyonlar Ligi maçının ardından oyuncu psikolojisini maçlara hazırlamanın kolay olmadığını belirterek, "İyi çalıştık. Yaptığımız analizlerle hepimizin hücumda, savunmada neler yapmamız gerektiği, bunlar üzerinde çalıştık. Oyuncularımız sahada harfi harfine yerine getirdiler" dedi ve oyuncularını tebrik etti.

şampiyonlar ligi mağlubiyeti ve takımın tepki süreci:

Teknik adam, Aston Villa karşılaşmasında rakibe göre istatistiksel üstünlüklerine rağmen sonucun lehlerine olmadığını vurguladı. Kartal, "Şampiyonlar Ligi'nde elemeler dahil ilk defa mağlup olduk. Keşke olmasaydı camiamızı üzdük, kabul edilebilir değil. O geride kaldı önümüze bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu mağlubiyetten sonra takımın iki günde kafa kafaya verip reaksiyon gösterdiği ve Alanyaspor maçına bu hazırlıkla çıktığı belirtildi.

Kartal, Aston Villa maçındaki genel istatistiklerde üstün olmalarına rağmen basit top hataları ve bazı oyuncuların gününde olmaması nedeniyle gol fırsatlarını değerlendiremediklerini sözlerine ekledi.

rotasyon, yük dağılımı ve gelecek planlaması:

Üç günde bir maç oynadıklarına dikkat çeken Kartal, Slavia Prag ile kısa süre içinde karşılaşacaklarını, bu nedenle oyuncu yük dağılımını iyi kontrol etmeleri gerektiğini söyledi. "Sürekli aynı oyuncularla oynamak sakatlığa neden olabilir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" diyerek hem Şampiyonlar Ligi hem de lig planlamasının eş zamanlı yürütüldüğünü ifade etti.

Kartal, yarın sabah antrenman yapılacağını, rakip analizi tamamlandıktan sonra Galatasaray maçı planlamasına başlayacaklarını aktardı. Ayrıca VAR incelemesiyle iptal edilen gol için, "Golden önce faul var dediler. Oyun normalleşmiş, ikili mücadele sonrası golü bulduk. Biz bunu anlamıyoruz" şeklinde görüşünü paylaştı.

Penaltı kullanıcısı konusunda da açıklama yapan Kartal, Mason Greenwood'un bu sezon kullandığı üç penaltıdan ikisini kaçırmasına değinerek, "Bu konuyu düşüneceğiz" dedi.

İrfan Can Kahveci'nin performansını değerlendiren Kartal, oyuncunun hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de bu maçta takımın en çok koşan ve sprint atan isimlerinden olduğunu belirtti: "Üretken bir oyuncu. Böyle devam ettiği müddetçe forma giyecek."

Son olarak Asensio ile arasında bir sorun olup olmadığı sorusuna Kartal, "Hiçbir oyuncuyla aramda problem yok. Olursa gereğini yaparım. Ben Fenerbahçe’nin evladıyım. Her şey bu arma için. Bu arma için her şeyi yaparım. Hiç kimse merak etmesin yarın hem kulüp hem Asensio açıklayacak" yanıtını verdi.

Kartal, öncelik olarak ligde şampiyonluk hedefini öne aldığını; Şampiyonlar Ligi'nde ise gidebildikleri yere kadar mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Özetle, Kartal maç sonrası hem saha içi disipline hem de kulüp içi birlikteliğe vurgu yaparken, rotasyon ve oyuncu sağlığı konularında dikkatli bir planlama sinyali verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio dahil hiçbir oyuncuyla arasında problem olmadığını belirterek, "Olursa gereğini yaparım. Ben Fenerbahçe'nin evladıyım. Bu arma için her şeyi yaparım" dedi.