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Beylikova'da jandarma izinsiz kazıya müdahale etti: 5 şüpheli gözaltında

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde jandarma, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında izinsiz kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beylikova'da jandarma izinsiz kazıya müdahale etti: 5 şüpheli gözaltında

Beylikova'da jandarma operasyonu:

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında gelen ihbar üzerine bölgeye hareket etti. Yapılan çalışma sonucu, izinsiz kazı yapılacağı değerlendirilen alanda müdahale gerçekleştirildi.

Operasyonun seyri:

Kazı sırasında suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında olay yerinde ilk işlemler yapıldı. Ekipler, kazı alanında yaptıkları incelemede olayla bağlantılı olduğu belirlenen ekipman ve malzemeleri tespit etti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ele geçirilen malzemeler:

Kazı alanında ele geçirilenler arasında 2 adet dedektör, 1 adet karot makinası, 2 adet yılan kamera, 1 adet alan tarama cihazı ile 11 adet muhtelif kazı malzemesi bulunuyor. Bu materyallerin şüphelilere ait olduğu tespit edildi ve delil olarak muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak jandarma birimleri soruşturmayı sürdürüyor ve ele geçirilen malzemelerle birlikte adli süreç işletiliyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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