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Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı öncesi güç ve tempo üzerine odaklandı

Fenerbahçe, 10 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi Can Bartu Tesisleri'nde core, dayanıklılık, pas ve çift kale maçlarla çalıştı; yarın Rize'ye gidecek.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı öncesi güç ve tempo üzerine odaklandı

antrenman raporu:

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanı öncesi hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanı teknik direktör İsmail Kartal yönetti ve çalışma salonda yapılan core ve dayanıklılık egzersizleriyle başladı.

saha çalışması ve taktik uygulamalar:

Salon bölümünün ardından sahada takım önce koşu ve ısınma hareketleriyle tempoyu yükseltti, ardından çabukluk odaklı hareketlerle sürat geliştirildi. Antrenmanda ayrıca pas organizasyonlarına yer verildi; çalışmalar oyun temposunu artırmaya ve pas trafiğini hızlandırmaya yönelik olarak planlandı.

maçın ön hazırlığı ve yolculuk planı:

İdman, saha içinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı; bu bölümde oyuncuların hem rekabetçi ritmi hem de yakın alan savunma-atağa geçişleri test edildi. Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla sonlandıracak ve idmanın ardından Rize'ye hareket edecekler.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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