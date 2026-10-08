Dolar 49,3341 +0,28%
Euro 55,2692 +0,33%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.595,59 +0,43%
EUR/USD 1,1220 +0,18%
Brent Petrol 103,92 +3,71%
--°

Düdük Alper Akarsu'da: Kayserispor ile Manisa FK'nın 9. hafta randevusu

Kayserispor ile Manisa FK, TFF 1. Lig 9. haftasında 10 Ekim 2026 Cumartesi günü karşılaşacak; maçın başhakemi Ankara bölgesi Alper Akarsu.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Düdük Alper Akarsu'da: Kayserispor ile Manisa FK'nın 9. hafta randevusu

maç ataması:

TFF 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak mücadelede Kayserispor ile Manisa FK 10 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başhakemi olarak Ankara bölgesi Alper Akarsu görevlendirildi.

hakem kadrosu:

Alper Akarsu'nun yardımcı hakemleri Kemal Elmas ve Çağrıcan Pazarcıklı olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olarak bildirildi.

önemli notlar:

Hakem atamaları, karşılaşmanın yönetimi açısından ön plana çıkıyor; belirtilen kadro maç günü sahadaki icraatı yönlendirecek. Taraftarlar ve ekipler, resmi atama duyurusu doğrultusunda müsabakaya hazırlanacak.

TFF 1. LİG&#039;İN 9. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE MANİSA FK ARASINDA 10 EKİM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ...

TFF 1. LİG'İN 9. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE MANİSA FK ARASINDA 10 EKİM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Panathinaikos Telekom Center'da fenerbahçe'yi 92-74 yendi
images

konyaspor başkanından hak ve gelir uyarısı: 'inşallah bir gün karşılığını alacağ...
images

Galatasaray Rams Park'ta Kasımpaşa sınavına hazır
images

Trabzonspor Samsunspor deplasmanı öncesi taktik prova yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

kavga sırasında vurulan polis memuru yaşamını yitirdi

Düzce'de balıkçı tekneleri sezona güvenle hazırlanıyor

Adıyaman'da Mimar Sinan Parkı çevresinde bıçaklı saldırı: şüpheliler aranıyor

Beyoğlu'nda camideki para çalınmasına yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı