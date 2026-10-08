Düdük Alper Akarsu'da: Kayserispor ile Manisa FK'nın 9. hafta randevusu

maç ataması:

TFF 1. Lig’in 9. haftasında oynanacak mücadelede Kayserispor ile Manisa FK 10 Ekim 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın başhakemi olarak Ankara bölgesi Alper Akarsu görevlendirildi.

hakem kadrosu:

Alper Akarsu'nun yardımcı hakemleri Kemal Elmas ve Çağrıcan Pazarcıklı olacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Kamalak olarak bildirildi.

önemli notlar:

Hakem atamaları, karşılaşmanın yönetimi açısından ön plana çıkıyor; belirtilen kadro maç günü sahadaki icraatı yönlendirecek. Taraftarlar ve ekipler, resmi atama duyurusu doğrultusunda müsabakaya hazırlanacak.

TFF 1. LİG'İN 9. HAFTASINDA KAYSERİSPOR İLE MANİSA FK ARASINDA 10 EKİM 2026 CUMARTESİ GÜNÜ OYNANACAK MÜCADELEDE HAKEM ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK.