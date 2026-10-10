Samsun TSO'da oy çokluğuyla güvenoyu: Murzioğlu tekrar başkan

Seçim sonucunun özeti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2026-2030 dönemi yönetimi için gerçekleştirilen ikinci etap seçimlerde mevcut başkan Salih Zeki Murzioğlu yeniden göreve getirildi. Meclis üyelerinin oy kullandığı yarışta Murzioğlu, rakibi Ümit Bener Ayla'ya karşı belirgin bir üstünlük sağladı.

oy dağılımı ve süreç:

Toplam oy kullanımı sonucunda 85 meclis üyesi Murzioğlu lehine oy verirken, Ayla 15 oy aldı. Seçimde 1 oyun geçersiz sayıldığı kaydedildi. Öncesinde 41 meslek grubunda yapılan seçimlerle 249 meslek komitesi asıl üyesi ve 104 meclis asıl üyesi belirlenmiş; bugünkü oturumda yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, meclis başkanı ile diğer organlar için son tercihler yapıldı.

yeni yönetim ve meclis kadrosu:

Murzioğlu'nun başkanlığında görev yapacak asil yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Süleyman Hızır, Kadir Beytekin, Fahri Eldemir, Yiğit Tören, Oğuzhan Serinkaya, Muzaffer Öztel, Erkan Malkoç, Kerem Tüfekçi, Zafer Dilmen ve Burhan Ekiz. Dört yıllık meclis başkanlığı için tek listeyle gidilen seçimde mevcut Meclis Başkanı Haluk Akyüz yeniden başkan seçildi; Yusuf Ziya Büyüklü ve Aykut Çepni meclis başkan yardımcıları, Köksal Bulut ise katip üye olarak görevlendirildi.

Seçimlerle belirlenen bu kadro, Samsun TSO'nun 2026-2030 döneminde odanın faaliyetlerini ve temsil görevlerini yürütecek.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU (SOLDA) VE MEVCUT MECLİS BAŞKANI HALUK AKYÜZ