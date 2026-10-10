Türkeli'de gece avı palamut fiyatını 50 TL'ye indirdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde gece saatlerinde denize açılan yerel balıkçıların avladığı palamutlar, tezgâhlarda yerini aldı. Adet fiyatı 50 TL olarak satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla ilçe sakinlerinin ve balık severlerin dikkatini çekti.

Avda yaşanan hareketlilik:

Son günlerde palamut avında yaşanan hareketlilik, fiyatlara da doğrudan yansıdı. Gece avına çıkan balıkçılar tarafından toplanıp tezgâhlara getirilen palamutlar, taze ve erişilebilir fiyatla satışa sunuldu.

Vatandaşa yansıması:

Tezgâhlarda palamutun adetinin 50 TL olarak yer alması, balık tüketimini canlandırdı ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Bölgedeki balıkçılık hareketliliği, tüketicilere daha uygun fiyatlı balık alma imkânı sağladı.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE DENİZE AÇILAN YERLİ BALIKÇILARIN AVLADIĞI PALAMUT BALIK TEZGÂHLARINDA YERİNİ ALDI. TANESİ TL'DEN SATIŞA SUNULAN PALAMUT, UYGUN FİYATIYLA VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.