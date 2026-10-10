Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Türkeli'de gece avı palamut fiyatını 50 TL'ye indirdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde gece avında yakalanan palamutlar tezgâhlarda yerini aldı; adet fiyatı 50 TL'ye düşünce vatandaşın ilgisi arttı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 15:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Türkeli'de gece avı palamut fiyatını 50 TL'ye indirdi

Türkeli'de gece avı palamut fiyatını 50 TL'ye indirdi

Sinop'un Türkeli ilçesinde gece saatlerinde denize açılan yerel balıkçıların avladığı palamutlar, tezgâhlarda yerini aldı. Adet fiyatı 50 TL olarak satışa sunulan palamut, uygun fiyatıyla ilçe sakinlerinin ve balık severlerin dikkatini çekti.

Avda yaşanan hareketlilik:

Son günlerde palamut avında yaşanan hareketlilik, fiyatlara da doğrudan yansıdı. Gece avına çıkan balıkçılar tarafından toplanıp tezgâhlara getirilen palamutlar, taze ve erişilebilir fiyatla satışa sunuldu.

Vatandaşa yansıması:

Tezgâhlarda palamutun adetinin 50 TL olarak yer alması, balık tüketimini canlandırdı ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Bölgedeki balıkçılık hareketliliği, tüketicilere daha uygun fiyatlı balık alma imkânı sağladı.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE DENİZE AÇILAN YERLİ BALIKÇILARIN AVLADIĞI PALAMUT...

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE DENİZE AÇILAN YERLİ BALIKÇILARIN AVLADIĞI PALAMUT BALIK TEZGÂHLARINDA YERİNİ ALDI. TANESİ TL'DEN SATIŞA SUNULAN PALAMUT, UYGUN FİYATIYLA VATANDAŞLARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarımsal destekle toparlanma: Samsun'da üreticilere sertifikalı tohum ve yüzde 1...
images

Esnafla omuz omuza: güçlü ATSO hedefi
images

Samsun TSO'da oy çokluğuyla güvenoyu: Murzioğlu tekrar başkan
images

Konya ovası yerli tohumla patateste dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Maltepe enkazında yaşamını yitiren Hüseyin Özkurt dualarla uğurlandı

Tuzla 2027 bütçesini katılımcı süreçle kabul etti: kent meydanı ve ulaşım öncelikli yatırımlar

Bornova kavşağında yol tartışması büyüdü, genç araca tekme attı

Altınözü'nde gece kazası: 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması