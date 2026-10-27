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esnaflığı bıraktı, tarlada safranın peşine düştü: yoncalı'da 'kırmızı altın' hasadı başladı

Yüksekova'da esnaflığı bırakan Kerim Erişmiş, Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük tarlada kilosu 900 bin-1 milyon lira olan safran hasadına devam ediyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Berk Doğan

esnaflığı bıraktı, tarlada safranın peşine düştü: yoncalı'da 'kırmızı altın' hasadı başladı

Hasat ve üretim süreci:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra tarıma yönelen Kerim Erişmiş, Yoncalı Mahallesi'ndeki 2 dönümlük arazisinde safran, salep ve sarımsak yetiştiriyor. Deneme amaçlı geçen yıl 20 kilogram safran yumrusuyla başladığı üretimi, bu yıl çocuklarının desteğiyle 50 kilogram daha artırarak toplamda yaklaşık 70 kilogram yumruya çıkardı.

Safran, dünyanın en değerli baharatları arasında yer alıyor ve hasadı büyük özen gerektiriyor. Erişmiş, hasadın sabahın erken saatlerinde başladığını, çiçeklerin güneş ışığına maruz kalmasının kalitesini düşürebildiğini belirterek, "Geçen yıl 20 kilogram yumruyla başladık, bu yıl 50 kilogram daha ekledim. Şu anda yaklaşık 70 kilogram safran yumrumuz var. Hasadımız yaklaşık 15 gün daha devam edecek. Çiçekleri sabah erken saatlerde toplamak zorundayız. Güneş ışınları vurduğunda kalitesi düşebiliyor" dedi.

Hasadın ekonomisi ve pazar değeri:

Üretimin değerini belirleyen en önemli unsur, safranın işlenmesi ve kalite korunması. Erişmiş'in üretim alanında uyguladığı erken toplama ve özenli ayıklama, ürünün piyasa değerini doğrudan etkiliyor. Bölgede kilogram fiyatı 900 bin ile 1 milyon lira arasında değişen safran, üreticinin gelirinde yeni bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Erişmiş, bu ürünün Yüksekova ve Hakkari genelinde yaygınlaştırılabileceğini vurgulayarak, sahada edindiği tecrübeyi paylaşmaya hazır olduğunu söylüyor: "Bu işi yapmak isteyen kim varsa elimden geldiğince destek olurum." Tarımını sadece safranla sınırlamayan üretici, salep ve sarımsakla yapılan münavebe ve çeşitlendirme sayesinde tarlanın verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Kurumsal destek ve saha çalışmaları:

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erişmiş'in arazisini ziyaret ederek üretim ve hasat süreci hakkında incelemelerde bulundu ve notlar aldı. Erişmiş, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden aldığı desteklerin üretimini geliştirmede etkili olduğunu belirtti ve safranın bölge için önemli bir alternatif gelir kaynağı olabileceğini ifade etti.

Hasadın bir süre daha devam etmesi bekleniyor; üreticinin deneyimi ve kurum desteği birleştiğinde, Yoncalı Mahallesi'ndeki bu örnek üretim modelinin çevreye yayılma potansiyeli bulunuyor.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE UZUN YILLAR ESNAFLIK YAPTIKTAN SONRA MESLEĞİNİ BIRAKARAK TARIMA...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE UZUN YILLAR ESNAFLIK YAPTIKTAN SONRA MESLEĞİNİ BIRAKARAK TARIMA YÖNELEN KERİM ERİŞMİŞ, KİLOGRAM FİYATI 900 BİN İLE 1 MİLYON LİRA ARASINDA DEĞİŞEN SAFRANIN HASADINA BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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