Hortumun şiddeti şantiyeyi parçalayarak dört işçinin hayatını aldı

Antalya Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sularında aniden ortaya çıkan hücre hortumu, şantiyede işçilerin kaldığı iki konteyneri savurdu. Olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde gece boyunca emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri çalıştı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre hortum, şantiyedeki konteynerleri parçalayıp parçalarını 100 metreyi aşkın mesafelere savurdu. Konteynerlerdeki demir ranza parçaları bir sitenin bahçesine düşerken, vinç devrildi ve aynı bölgede bir okulun çatısına da zarar geldi. Olayla ilgili ilk müdahale sonucu bir işçi olay yerinde, üç işçi ise sonradan hastanede yaşamını yitirdi; bir işçinin tedavisi devam ediyor.

Antalya Valisi Şahin olay yerinde yaptığı açıklamada, "çok enteresan bir doğa olayı" ile karşı karşıya olunduğunu ve kentin farklı noktalarından hortum ihbarı gelmediğini, sadece bu bölgede hücre hortum yaşandığını bildirdi. İncelemenin sürdüğü belirtildi.

Mahalle sakinlerinin ifadeleri:

Olay anında evde olduğunu söyleyen bir genç, "Telefonla konuşuyordum bir anda her şey uçmaya başladı. Bizim de camımız patladı. Vinç devrildi, oradakiler arkaya doğru kaçmış" diyerek yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Site sakini Nedim Ünver olayı, "Evdeydim. Yağmur sesini duyunca balkona çıkmak istedim ama çıkamadım. Çok acayip fırtına ve gürültü vardı, ben hayatım boyunca böyle bir gürültü duymadım. Sanki bir uçak gelmişti ve onun sesiydi. Panjurları kapamayı düşündüm, 5 dakika sürdü sürmedi ondan sonra baktığımda insanlar gelmeye başladılar ve bağrışmalar vardı. Vinç vardı o yok oldu, devrildiğini anladım. Adeta mahşer yeri gibiydi. İşçilerin her gün orada çalıştıklarını görüyorduk. Böyle bir uğultu görmedik. Parçaları bu siteye kadar gelmişti, benim balkonumda bile var." sözleriyle aktardı.

Olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri de açıklandı: İsa elnevvaf, Aycan Kılınç, Salah Muhammet Elnaim ve Muhammet Emin Elnaim. Olayla ilgili inceleme kapsamında inşaat ve şantiye yetkililerinden 4 kişinin ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve hortumun oluş biçimi, şantiye güvenlik önlemleri ile olay anındaki uygulamaların detaylı şekilde inceleneceğini bildirdi.

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