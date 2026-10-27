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Tutku ve emekle büyüdü: Adana'da safran tarlasında hasat vakti

Adana Kozan'da saksıyla başlayan safran üretimi 20 yılda iki dönüme ulaştı. Hasat başladı; gramı 900 TL, rekolte 500-600 gram bekleniyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:25

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 11:37

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tutku ve emekle büyüdü: Adana'da safran tarlasında hasat vakti

Hasat başladı, kalite üreticiyi umutlandırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde safran hasadı başladı. Bir saksıda başlayan üretimi 20 yıl içinde iki dönümlük araziye taşıyan üretici Ali Gök, bu sezon yağışların etkisiyle çiçeklenme ve ürün kalitesinden memnun olduğunu belirtiyor. Bu yıl ilçedeki tarladan 500-600 gram rekolte bekleniyor ve safranın gramı 900 TL olarak satılıyor.

20 yıllık emek iki dönüme dönüştü:

Kızlarsekisi Mahallesi'nde yaşayan Ali Gök, safran yolculuğunu Safranbolu'nun Davutoba köyünden getirdiği soğanlarla başlattı. "Daha sonra 20 kilogram soğan aldım ve üretimimi büyüttüm. O günden bu yana safran yetiştirmeye devam ediyorum. Şimdi iki dönümlük arazide üretim yapıyorum," diyerek sürecin zaman içinde nasıl genişlediğini anlattı. Üretimin küçük bir tutkudan düzenli bir üretime dönüşmesi, bölgedeki safran hikâlesine vurgu yapıyor.

Hasat, verim ve iklim etkisi:

Üretici, bu yıl yağışların bol olmasının hem çiçeklenmeyi hızlandırdığını hem de ürün kalitesini yükselttiğini söyledi. Bilindiği gibi 150 bin çiçekten 1 kilogram safran elde edilebiliyor; Ali Gök de buna dayanarak iki dönümden 500-600 gram arası bir rekolte bekliyor. Hasat döngüsü başladı fakat çiçeklenme dönemi önümüzdeki 15 gün içinde daha da yoğunlaşacak.

Emek yoğun hasat ve ayıklama süreci:

Safran üretiminin sabır ve emek gerektirdiğini vurgulayan Gök, hasat döneminde yaklaşık 45 gün boyunca her gün çiçek topladıklarını aktarıyor. "Sabahları güneş doğmadan çiçekleri topluyoruz. Gün içinde ayıklama yapıyoruz, akşam da gece saat 01.00-02.00'ye kadar çalışıyoruz," diye anlatıyor. Çiçeklerin kırmızı telleri, sarı kısımları ve mavi taç yaprakları ayrı ayrı ayıklanıyor; üreticide en değerli bölümün kırmızı teller olduğu belirtiliyor. Ürünün satışı ise hassas terazide tartılarak yapılıyor.

Gök, safran üretiminin bir tutkuya dönüştüğünü de ifade ederek, "Safran yetiştiriciliği bir tutku. Bu çiçeğin hastalığı insana da bulaştı mı bırakamıyorsun" sözleriyle sürecin duygusal boyutunu özetliyor. Hasadın ilerleyen günlerde artmasıyla birlikte tarladan çıkan safranın hem miktar hem de kalite olarak netleşmesi bekleniyor.

ADANA&#039;NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI KIZLARSEKİSİ MAHALLESİ&#039;NDE YAŞAYAN ALİ GÖK, SAFRAN HASADINA...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNE BAĞLI KIZLARSEKİSİ MAHALLESİ'NDE YAŞAYAN ALİ GÖK, SAFRAN HASADINA BAŞLADI

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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