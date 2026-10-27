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Bodrum'da Agro Bodrum Rotası kırsal lezzetleri ve zanaatleri öne çıkarıyor

Agro Bodrum Rotası, Çiftlik Mahallesi'nden Karaova'ya uzanan hattıyla zeytinyağı, halı dokuma, üzüm bağları ve köy lezzetlerini dört mevsim tanıtıyor.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bodrum'da Agro Bodrum Rotası kırsal lezzetleri ve zanaatleri öne çıkarıyor

Bodrum'un kırsal mirasını tanıtan rota misafirleri ağırlıyor

Agro Bodrum Rotası, Bodrum'un kırsal, tarımsal, kültürel ve gastronomik zenginliklerini dört mevsim görünür kılmak amacıyla hayata geçirildi. Ziyaretçiler, rotanın başlangıcı olan Çiftlik Mahallesinden Karaova hattına kadar uzanan güzergahta yerel üretim süreçlerini yerinde görme fırsatı buluyor.

rota boyunca neler deneyimleniyor:

Katılımcılar, hattın farklı duraklarında zeytinyağı fabrikaları, halı dokuma atölyeleri ve üzüm bağlarıı ziyaret ederek üretim aşamalarını takip ediyor. Rota üzerinde ayrıca Bodrum Belediyesi Etrim Garaova Tarım Parkı, yerel üretim merkezleri ve geleneksel köy kahveleri bulunuyor. Bu duraklar misafirlere hem üretim hem de tadım odaklı deneyimler sunuyor.

ziyaret düzeni ve teknik destek:

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekler Agro Bodrum Rotası kapsamında kendi gruplarıyla geziler düzenliyor. Bölgedeki seyahat acenteleri ve bazı organizasyon firmaları ise günlük ve konaklamalı paketler sunuyor. Şehir dışından gelecek ziyaretlerde Bodrum Belediyesi ve ilgili kuruluşlarla iletişime geçilerek programlar hakkında teknik destek sağlanabiliyor.

Agro Bodrum Rotası, Bodrum'da turizme alternatif bir seçenek getirirken sezon süresinin uzatılmasına ve bölgeye yönelik alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

AGRO BODRUM ROTASI MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

AGRO BODRUM ROTASI MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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