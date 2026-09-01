ESO'dan Yalçın'a ziyaret: sanayi ve çevrede ortak adımlar

ESO yönetimi Hüseyin Özgür Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Toplantıya ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Fatih Düş ve Sinan Özeçoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Güven Erdoğan, Ahmet Özdemirel, Hakan Korkmaz ve Murat Sürel katıldı.

görüşmenin odağı:

Ziyarette şehrin sanayi ve çevre politikaları ele alındı. Taraflar, özellikle sanayinin yeşil dönüşüm süreçleri, sürdürülebilir üretim modelleri ve çevre mevzuatına uyum konularında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşme, mevzuat uygulamalarının izlenmesi ve sanayi kuruluşlarının dönüşüm kapasitesinin desteklenmesine ilişkin ortak yaklaşımların değerlendirilmesine imkan sağladı.

birlikte atılabilecek adımlar:

Toplantıda, sanayi ile kamu kurumları arasındaki diyalogun artırılmasının önemi öne çıktı. Katılımcılar, mevzuata uyum süreçlerinin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir üretime geçişin hızlandırılması için ortak çalışma zemini oluşturmanın gerekliliğini dile getirdi. ESO yönetimi ile İl Müdürlüğü arasındaki bu ilk görüşme, ilerleyen dönemde somut işbirliklerinin ve takip mekanizmalarının geliştirilmesine kapı araladı.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI (ESO) YÖNETİM KURULU, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRÜ HÜSEYİN ÖZGÜR YALÇIN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU.