Kırıkkale'de hava kalitesi denetiminde iki dağıtıcı firmaya 229 bin 168 lira ceza

Kırıkkale'de kömür denetimleri

Kırıkkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin başlamasıyla kent genelinde katı yakıt satan iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Hava kalitesinin korunmasına yönelik yürütülen çalışmada satışa sunulan kömürlerden numuneler alındı ve analiz için gönderildi.

Numune alma ve analiz süreci:

Alınan numuneler, bakanlık tarafından yetkilendirilen çevre laboratuvarlarına gönderildi. Yapılan analizler sonucunda bazı kömürlerin, yönetmelikte öngörülen sınır değerlerini karşılamadığı belirlendi. İncelemelerde uygunsuz ürünleri piyasaya süren iki dağıtıcı firma tespit edildi.

Yaptırım ve piyasa denetimi:

İlgili firmalara, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında toplam 229 bin 168 lira idari para cezası uygulandı. İl Müdürlüğü ayrıca mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünlerin piyasadan toplatılması için gerekli işlemlerin de yürütüldüğünü bildirdi.

Denetimlerin süreceği, hava kirliliğine yol açabilecek standart dışı yakıtların tespiti ve satışının önlenmesine yönelik kontrollerin devam edeceği ifade edildi.

KIRIKKALE'DE KIŞ MEVSİMİYLE BİRLİKTE ARTIRILAN KÖMÜR DENETİMLERİNDE, STANDARTLARA UYGUN OLMADIĞI BELİRLENEN ÜRÜNLERİ PİYASAYA SUNAN 2 DAĞITICI FİRMAYA TOPLAM 229 BİN 168 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.