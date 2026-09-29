Etü rektörü Bülent Çakmak'tan terörsüz Türkiye vurgusu

rektor çakmak 'terörsüz türkiye' temasını öğrencilerle paylaştı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2026-2027 akademik yılının ilk dersini, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine verdi. Dersin ana teması olarak belirlenen "Terörsüz Türkiye" kapsamında Çakmak, ülke genelinde sağlanan huzur ve güven ortamının eğitim hayatına yansımalarını değerlendirdi.

geçmiş deneyimler ve mevcut güvenlik ortamı:

Çakmak, konuşmasında terörün geçmiş yıllarda bölgedeki eğitim-öğretim süreçlerini olumsuz etkilediğini, zaman zaman eğitim faaliyetlerinin aksadığını ve ailelerin Ankara’nın doğusundaki üniversitelere çocuklarını gönderirken çekinceler yaşadığını hatırlattı. Ancak bugün gelinen noktada oluşan güven ortamı sayesinde bu endişelerin büyük ölçüde ortadan kalktığını belirtti ve bu kazanımın ülke açısından çok değerli olduğunu vurguladı.

etü'nün yeni akademik yıla hazırlığı ve öğrenci profili:

Yeni akademik yıla ilişkin açıklamalarda bulunan Çakmak, ETÜ’nün 2026-2027 akademik yılına hazır olduğunu ifade etti. Yaz döneminde hem fiziksel hem de akademik hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Rektör, üniversiteye yaklaşık 1.000 yeni öğrencinin katıldığını belirtti ve yeni öğrencilerle birlikte verimli bir dönem hedeflediklerini aktardı.

Dersin ardından Çakmak, TRT Erzurum Radyosu canlı yayınında da aynı başlıklar çerçevesinde değerlendirmelerde bulundu; burada da yeni akademik yılın hazırlıkları ve "Terörsüz Türkiye" temasının önemi öne çıktı. Rektör'ün mesajı, üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli ve istikrarlı bir ortamda sürdürülmesine yönelik kararlılığını ortaya koydu.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE (ETÜ) 2026-2027 AKADEMİK YILININ İLK DERSİ, REKTÖR PROF. DR. BÜLENT ÇAKMAK TARAFINDAN MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.