osb meslek lisesi ile gagİad arasında stratejik eğitim işbirliği

protokol töreni:

Özel Gaziantep OSB Meslek Lisesi ile Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) arasında mesleki eğitim odağında bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü, okul kurucu temsilcisi Mehmet Özmen ve GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara birlikte attı. İmza törenine OSB ve GAGİAD yöneticileri ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

protokolün kapsamı ve amaçları:

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, protokolün şehrin üretim gücü ve sanayisinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Şimşek, Gaziantep’in üretim gücü ve girişimci ruhunu korumanın yolunun eğitim ve sanayinin bir araya gelmesinden geçtiğini belirterek, mesleki eğitime yapılan yatırımı "en stratejik yatırım" olarak niteledi.

İmzalanan protokol; dernek üyesi sanayicilerin okula sağlayacağı teknolojik altyapı desteği, deneyim paylaşımı, staj imkânları ve istihdam odaklı iş birliklerini kapsıyor. Hedef, öğrencilere nitelikli mesleki eğitim sunmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücünü yetiştirmek ve istihdam imkanlarını artırmak olarak açıklandı.

okulun altyapısı ve beklentiler:

Özel Gaziantep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kurucu Temsilcisi Mehmet Özmen, okulun bugüne kadar 2 bin 572 mezun verdiğini ve mezunların büyük çoğunluğunun istihdam edildiğini aktardı. Okulun; Endüstriyel Otomasyon, Makine ve Tasarım, Metal, Elektrik-Elektronik, Tekstil, Gıda, Kimya ve Plastik Teknolojisi olmak üzere 8 farklı mesleki alanda hizmet verdiği ve 43 laboratuvarıyla gençleri iş hayatına hazırladığı kaydedildi.

Özmen, protokolün okulun güçlü teknik altyapısını GAGİAD üyelerinin vizyonu ve küresel tecrübeleriyle buluşturacağını, iş dünyası temsilcilerinin öğrencilere rehberlik ederek onlara mesleki beceri kadar geniş bir ufuk kazandıracağını söyledi ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara ise işbirliğinin gençlerin mesleki gelişimini desteklemeyi, üyelerin bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktarmayı, staj ve istihdam olanaklarını artırmayı amaçladığını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Protokolün uygulamaya geçirilmesiyle birlikte, hem eğitim hem de sanayi tarafında somut adımlar atılarak bölgesel istihdam ve nitelikli iş gücü hedeflerine katkı sağlanması bekleniyor.

ÖZEL GAZİANTEP OSB MESLEK LİSESİ VE GAZİANTEP GENÇ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ (GAGİAD), MESLEKİ EĞİTİM ALANINDA ÖNEMLİ BİR İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNE İMZA ATTI.