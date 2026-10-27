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Nazilli'de öğretmen heyeti çevre projesi için ilçe milli eğitim müdürünü ziyaret etti

Nazilli Beşeylül Ortaokulu'nda yürütülen çevre projesi için Romanya, Polonya ve Hollanda'dan gelen öğretmenler, İlçe Müdürü Erdinç Güner'i ziyaret etti.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Nazilli'de öğretmen heyeti çevre projesi için ilçe milli eğitim müdürünü ziyaret etti

Nazilli'de proje ortaklarıyla buluşma:

Nazilli Beşeylül Ortaokulu, uluslararası iş birliği kapsamında ağırladığı öğretmen konuklarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner ile buluşturdu. Romanya, Polonya ve Hollanda’dan gelen proje ortakları, okulda yürütülen çalışmaları ve iş birliklerinin yakın planını Müdür Güner’e sundu.

Projenin hedefleri:

Ev sahibi okulun yürüttüğü Green Practices for Green Europe (Yeşil Bir Avrupa İçin Yeşil Uygulamalar) adlı Erasmus+ projesi; öğrencilerde ve eğitimcilerde çevre bilincini geliştirmeyi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını eğitim ortamlarında yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Ziyaret sırasında öğretmenler, proje faaliyetleri, ortak etkinlikler ve uygulamaya dönük eğitim adımları hakkında bilgi verdi.

Güner'in değerlendirmesi:

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, projenin uluslararası boyutunun ve okul düzeyindeki etkisinin önemine vurgu yaptı. Güner, konuklarına teşekkür ederek okul ve ilçede çevre dostu uygulamaların yaygınlaşması yönündeki çabaları desteklediğini belirtti ve projeye başarı dileklerini iletti.

ERASMUS+ PROJE ORTAKLARINDAN MÜDÜR GÜNER’E ZİYARET

ERASMUS+ PROJE ORTAKLARINDAN MÜDÜR GÜNER’E ZİYARET

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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