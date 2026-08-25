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Ev arkadaşını bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler

Adana'da 20 Ağustos'ta aynı evde alkol alan üç kişi arasında çıkan kavgada Emrah Kocaoğlu bıçaklanarak öldü; iki şüpheli olay sonrası bir süre evde kaldı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ev arkadaşını bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler

Olayın gelişimi:

Adana'nın merkez ilçelerinden birinde 20 Ağustos günü saat 03.00 sıralarında, aynı evde birlikte alkol alan üç kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeyle başlayıp kısa sürede kavgaya dönüştü ve Emrah Kocaoğlu (33), aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olayın ardından evde bulunan iki kişi, iddialara göre kullanılan bıçağı pencereden dışarı attı; kanlar içindeki Kocaoğlu ise koltuğa yığıldı. Şüphelilerin olay sonrası bir süre daha evde kaldığı, alkol almaya devam ettiği öne sürüldü.

İhbar, müdahale ve olay yeri:

Daha sonra şüpheliler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak evde kilitli kaldıklarını, anahtarı bulamadıklarını bildirdi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri adrese sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapıyı kırarak eve girdi ve sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Emrah Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin çevrede yaptığı aramada, apartmanın bahçesinde üzerinde kan lekeleri bulunan bir bıçak bulundu. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak muhafaza altına alındı.

İfade ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler Tamer İ. (21) ve Mehmet S. (24), emniyetteki ifadelerinde birlikte alkol aldıklarını kabul etti ancak tartışmanın neden çıktığını hatırlamadıklarını ve Kocaoğlu'nu kendilerinin bıçaklamadıklarını öne sürdü. Şüphelilerin birbirlerini suçladığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise kriminal inceleme yapılmak üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

ŞÜPHELİLER ÖNDEKİ MEHMET S., ARKADAKİ TAMER İ.

ŞÜPHELİLER ÖNDEKİ MEHMET S., ARKADAKİ TAMER İ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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