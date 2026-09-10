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Ev çatısında çıkan elektrik kazası: iki kadının cenazesi yakınlarına verildi

Gaziantep'te damda halı yıkarken elektrik akımına kapılan Necla Değirmenci ve Aysel Balta'nın cenazeleri, adli tıp sonrası yakınlarına verildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ev çatısında çıkan elektrik kazası: iki kadının cenazesi yakınlarına verildi

Ev damında halı yıkarken elektrik akımına kapılan iki kadın yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34) bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri ile polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kadınlar, biri Gaziantep Şehir Hastanesi olmak üzere bir özel hastaneye götürüldü. Hastanelerdeki tüm müdahalelere rağmen iki kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

adli tıp işlemleri ve cenazelerin teslimi:

Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ve Aysel Balta'nın cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan inceleme ve işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

soruşturma çok yönlü sürüyor:

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin teknik inceleme ve olay yerinde yapılacak değerlendirmelerle birlikte ifadelere dayalı araştırmayı sürdürüyor. Kazanın kesin sebebi, adli ve teknik raporların sonuçlarıyla netleşecek.

HALI YIKARKEN AKIMA KAPILAN KADINLARIN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

HALI YIKARKEN AKIMA KAPILAN KADINLARIN CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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