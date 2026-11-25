Arçelik ile ODTÜ-ROMER stratejik Ar-Ge ortaklığı başlattı:

Türkiye merkezli beyaz eşya ve ev teknolojileri üreticisi Arçelik ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Robotik ve Yapay Zekâ Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ODTÜ-ROMER arasında, ev yaşamına yönelik robotik ve yapay zekâ çözümleri geliştirmeye odaklanan kapsamlı bir Ar-Ge iş birliği başlatıldı. İş birliği, akademik araştırma gücünü ve sanayinin ürün geliştirme deneyimini bir araya getirerek, laboratuvar aşamasındaki gelişmelerin gerçek yaşam koşullarında test edilip ürüne dönüştürülmesini amaçlıyor.

Ev Robotları Araştırma ve Geliştirme Alanı kuruldu:

Ortak çalışmanın somut adımlarından biri olarak ODTÜ-ROMER bünyesinde Ev Robotları Araştırma ve Geliştirme Alanı (Home Robotics Arena) oluşturuldu. Bu alanda mutfak, salon ve yatak odası gibi farklı ev ortamları simüle edilerek insansı robotlar ile sabit ve hareketli robotik sistemlerin Arçelik ürünleriyle birlikte nasıl etkileşime girdiği incelenecek. Amaç, robotların ev içindeki rutin işlerde insanlara yardımcı olmasını sağlayacak uygulama ve prototiplerin geliştirilmesi ve test edilmesidir.

Uzmanlık buluşması ve hedefler:

İş birliği, ODTÜ-ROMER’in robotik ve yapay zekâ alanındaki akademik birikimini, Arçelik’in mühendislik, ürün geliştirme ve endüstriyel tasarım tecrübesiyle bir araya getiriyor. Bu ortamda geliştirilen teknolojilerin gerçek yaşam senaryolarında doğrulanması, ölçeklenebilir ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Özellikle ev içindeki farklı ihtiyaçlara uyum sağlayabilen, öğrenebilen ve kullanıcı deneyimini iyileştiren akıllı sistemler öncelikli proje alanları arasında yer alacak.

Nihat Bayız, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak, teknolojiyi günlük yaşamı kolaylaştıran çözümlere dönüştürme hedefini vurguladı ve üniversitelerle yürütülen iş birliklerinin bu dönüşüm için kritik olduğunu belirtti. Bayız, üniversite-sanayi etkileşiminin yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi sürecine önemli katkı sağladığını ifade etti.

Prof. Dr. Erol Şahin, ODTÜ-ROMER Müdürü olarak ortaklığın stratejik önemine dikkat çekti ve geliştirilen ileri robotik teknolojilerin doğrudan gerçek hayat senaryolarında test edilip ölçeklenmesinin sağlanacağını söyledi. Şahin, bu modelin Türkiye'nin derin teknoloji alanındaki rekabetçiliğine ve üniversite-sanayi iş birliğine örnek teşkil etmesini beklediklerini aktardı.

Kurulan araştırma alanı, prototipleme, sensör entegrasyonu, yapay zekâ tabanlı karar verme ve insan-robot etkileşimleri gibi disiplinler arası çalışmalara ev sahipliği yapacak. Bu sayede hem insansı robotların hem de sabit veya tekerlekli platformların günlük ev rutinlerinde birlikte çalışabilirliği test edilecek; gerçek ürün gereksinimlerine uygun yazılım ve donanım iyileştirmeleri yapılacak.

Ortaklık, yerel Ar-Ge kapasitesini güçlendirmeyi ve ev robotları pazarında uygulanabilir çözümler üretmeyi hedefleyen bir model sunuyor. Bilimsel araştırmaların doğrudan kullanıcı senaryolarına aktarılmasıyla, geliştirilen sistemlerin güvenlik, ergonomi ve kullanıcı kabulü gibi kriterleri karşılaması kolaylaşacak. Uzun vadede bu tür iş birliklerinin, tüketici elektroniği ve ev otomasyonu alanındaki yeniliklerin hızlanmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Projelerin ilerleyen dönemlerinde geliştirilecek prototiplerin saha testleri, kullanıcı geri bildirimleri ve seri üretime hazırlık süreçleri Arçelik ile ODTÜ-ROMER ortaklığı çerçevesinde yürütülecek. Bu süreç, akademik keşiflerin ticari ürünlere dönüşmesinde bir köprü görevi üstlenecek ve ev robotları alanında somut çözümler ortaya koymayı amaçlayacak.

ODTÜ-ROMER BÜNYESİNDE KURULAN EV ROBOTLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANI GEZİLDİ