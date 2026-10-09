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Evde yapılan aramada 2 küp ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı şüphesiyle bir evde arama yaptı; 2 küp, ruhsatsız av tüfeği ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Evde yapılan aramada 2 küp ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Evde yapılan aramada 2 küp ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulanık ilçesinde yürüttükleri çalışmada kaçak kazı şüphesi bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramada çeşitli bulgulara rastlandığı bildirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Aramada 2 küp, 1 ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 3 şarjör, 5 adet 12 kalibre fişek, ayrıca 3 kürek ve 1 kazma bulundu. Valilik açıklamasında ele geçirilen materyallerin kaçak kazı faaliyetlerine yönelik delil teşkil edebileceği ifade edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Açıklamada, operasyonun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü ve adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı kaydedildi.

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNDE KAÇAK KAZI ŞÜPHESİYLE BİR ADRESE DÜZENLENEN ARAMADA 2 KÜP, RUHSATSIZ AV...

MUŞ’UN BULANIK İLÇESİNDE KAÇAK KAZI ŞÜPHESİYLE BİR ADRESE DÜZENLENEN ARAMADA 2 KÜP, RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ VE KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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