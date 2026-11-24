Evin içinde sera düzeni ortaya çıktı: Karabağlar'da 61 kök hint keneviri ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesindeki bir ikameti takibe aldı. Yapılan takipte, söz konusu adreste sera düzeneği kurularak kenevir yetiştirildiği saptandı.

operasyon ve arama çalışmaları:

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ikamette yapılan aramalarda 61 kök Hint keneviri bitkisi ve 170 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca, kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitli iklimlendirme ve aydınlatma materyalleri de bulundu.

şüpheli ve işlem süreci:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü takibin ve operatif çalışmanın, adreste kurulan sistemin tespitiyle sonuçlandığı, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

İZMİR’İN KARABAĞLAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE BİR İKAMETE DÜZENLENEN OPERASYONDA, EVİN İÇERİSİNDE HİNT KENEVİRİ YETİŞTİRMEK AMACIYLA KURULAN SERA DÜZENEĞİ ORTAYA ÇIKARILDI.