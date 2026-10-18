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Evinde misafir kabul ettiği kişi Odunpazarı'nda bıçaklanarak öldü

Odunpazarı'nda misafir olan Osman K., mutfakta bıçaklanıp ağır yaralandı; sağlık ekiplerinin çabalarına karşın hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 03:06

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Evinde misafir kabul ettiği kişi Odunpazarı'nda bıçaklanarak öldü

Olayın özeti

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak'ta bir apartmanın zemin katındaki dairede misafir olarak bulunan Osman K., evde bulundukları sırada mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın bildirimi KADES üzerinden yapılınca polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi.

Müdahale ve ölüm:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Osman K., ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Gözaltı ve soruşturma:

Olay yerinde ikamet eden ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ş. E., emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı. Gözaltına alındığı sırada kadın, çevredekilere ve görevlilere yönelik olarak "Öldü mü? Yalvarırım ölmedi de. Yalvarırım ölmedi deyin. Benim telefonum yok, benim telefonum nerede?" şeklinde feryat ettiği öğrenildi.

Emniyet güçleri, olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı. Soruşturmada olayın çıkış nedeni ve bıçaklamaya ilişkin ayrıntılar üzerinde duruluyor; ifadeler ile delil toplama çalışmaları sürdürülüyor.

Yerel yetkililer ve güvenlik birimleri, bölgedeki apartman sakinlerinden ve olaya tanık olabilecek kişilerden bilgi talep etti. Olayın adli boyutuyla ilgili süreç devam ederken, kesinleşen resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçları takip edilecek.

ŞAHSIN ÖLÜ BULUNDUĞU ADRES

ŞAHSIN ÖLÜ BULUNDUĞU ADRES

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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