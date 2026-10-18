Çorum'da kent merkezinde etkili olan sis ulaşımı zorlaştırdı

Çorum'da sis etkileri

Çorum'da hava sıcaklığının düşmesiyle kent merkezinde sis etkili oldu. Kentin farklı noktalarında oluşan sis, cadde ve sokaklarda görüş mesafesinin azalmasına yol açtı ve özellikle ulaşım güzergahlarında hissedildi.

görüş mesafesi ve ulaşım:

Sis nedeniyle kent merkezinde bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer düştü. Azalan görüş, trafikte sürücülerin dikkatini artırmasını gerektirirken, şehir içi ulaşımı da olumsuz etkiledi.

sürücülere öneriler:

Bu tür koşullarda sürücülerin hızını azaltması, takip mesafesini artırması ve kısa huzmeli farları kullanması daha güvenli bir yolculuk sağlar. Vatandaşların da yaya olarak hareket ederken görünürlüklerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

ÇORUM'DA HAVA SICAKLIĞININ DÜŞMESİYLE BİRLİKTE KENT MERKEZİNDE SİS ETKİLİ OLDU