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Pendik'te inşaat kazısı ve yağış zemin kaymasına yol açtı, bina boşaltıldı

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde, bitişikteki kazı ve yoğun yağışın zemin yumuşatması sonucu bahçede toprak kayması oldu; bina tedbirle boşaltıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 02:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pendik'te inşaat kazısı ve yağış zemin kaymasına yol açtı, bina boşaltıldı

olayın gelişimi:

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi Baysal Sokak'ta akşam saatlerinde bir sitenin bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Olayda etkili olan faktörler arasında bitişikte yürütülen inşaat kazısı ile son dönemdeki yoğun yağışın zemin yapısını yumuşatması gösterildi. Kaymanın yağışla birlikte derinleşmesi kısa sürede alanın genişlemesine ve toprak kütlesinin binanın temel zeminine kadar dayanmasına neden oldu.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çevreyi hızla kontrol altına alarak güvenlik şeridi çekti ve alanı emniyete aldı. Çökme riskinin yapıya ulaşması ihtimali göz önüne alınarak site sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi; herhangi bir can kaybı veya yaralanma ihbarı bildirilmedi.

izleme ve inceleme çalışmaları:

Ekipler, yağmur suyunun kaymayı artırmasını önlemek için zemin üzerinde örtüleme çalışması yürüttü ve risk değerlendirmesi yaptı. Olay yerinde devam eden incelemelerde kaymanın kapsamı, zeminin taşıma kapasitesi ve kazı çalışmasının olası etkileri değerlendiriliyor. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdürüleceğini ve gerektiğinde ilave tedbirler alınacağını bildirdi.

PENDİK&#039;TE TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE BİNA BOŞALTILDI

PENDİK'TE TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE BİNA BOŞALTILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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