Dolar 49,1730 +0,12%
Euro 55,3925 +0,44%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.635,55 +0,97%
EUR/USD 1,1263 +0,35%
Brent Petrol 101,00 +0,68%
--°

Evine giderken 'filanın selamı var' denilerek saldırıya uğradı, 75 bin lira gasp edildi

Kahramanmaraş Onikişubat'ta evine dönen 21 yaşındaki S.E., yanına yaklaşan iki kişinin 'filanın selamı var' diyerek saldırması sonucu çantasındaki 75 bin lira gasp edildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 21:47

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 21:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Evine giderken 'filanın selamı var' denilerek saldırıya uğradı, 75 bin lira gasp edildi

Olayın gelişimi:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi 14. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan 21 yaşındaki S.E., evine giderken iki kişinin yaklaşmasıyla saldırıya uğradı. İddiaya göre şüpheliler genç kıza 'filanın selamı var' diyerek önce sözlü tacizde bulundu, ardından darp ederek çantasını alıp kaçtı.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde genç kızın çantasında 75 bin lira bulunduğu belirlendi. S.E.'nin darp sonucu hafif yaralandığı ve karnını tutarak ağrı çektiği, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin çağrıldığı bildirildi.

görgü tanığının ifadesi:

Olayı duyan çevre esnafından Yusuf Koca, olayı şu sözlerle anlattı: 'Ben görmedim seslere çıktım. O sırada genç kızın babası gelmiş, ambulans ve polis çağırdık şüpheliler kaçmış göremedim. Genç kız karnını tutarak acı çekiyordu. Kendisine, 'filanın selamı var' dedikten sonra vurmuşlar ve tırnak izleri de vardı.' Koca'nın ifadesi, saldırının aniden gerçekleştiğini ve faillerin çevrede iz bırakmadan uzaklaştığını gösteriyor.

polis çalışması:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve tanık beyanları doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde delil toplama ve görgü tespitlerine öncelik verirken, kaçan şahısların kimlik tespiti ve iz takibi için çevre güvenlik kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; polis, saldırı ve gasp olayına karışanların bulunup adalete teslim edilmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ&#039;TA MEYDANA GELEN GASP OLAYINDA, ŞÜPHELİLER GENÇ BİR KIZ SELAM SELAM SÖYLEYİP...

KAHRAMANMARAŞ'TA MEYDANA GELEN GASP OLAYINDA, ŞÜPHELİLER GENÇ BİR KIZ SELAM SELAM SÖYLEYİP VURDUKTAN SONRA 75 BİN LİRASINI ALARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yol kenarına bağlanan eşek çevrede dikkat topladı
images

Haliç köprüsü'nde işten çıkarılınca köprü korkuluklarına çıkan kişi 2 saatte ikn...
images

Atina'da büyük gösteri: Rubio görüşmeleri öncesi ABD ve İsrail planlarına tepki
images

Akçalı yakınlarında yağış etkisi: iki araç yoldan çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boş arazide ağaca asılı halde ölü bulunan kişi için soruşturma başlatıldı

Haliç köprüsü'nde işten çıkarılınca köprü korkuluklarına çıkan kişi 2 saatte ikna edilip indirildi

Yol kenarına bağlanan eşek çevrede dikkat topladı

Atina'da büyük gösteri: Rubio görüşmeleri öncesi ABD ve İsrail planlarına tepki

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi