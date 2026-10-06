Evine giderken 'filanın selamı var' denilerek saldırıya uğradı, 75 bin lira gasp edildi

Olayın gelişimi:

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Yörükselim Mahallesi 14. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iş yerinden çıkan 21 yaşındaki S.E., evine giderken iki kişinin yaklaşmasıyla saldırıya uğradı. İddiaya göre şüpheliler genç kıza 'filanın selamı var' diyerek önce sözlü tacizde bulundu, ardından darp ederek çantasını alıp kaçtı.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde genç kızın çantasında 75 bin lira bulunduğu belirlendi. S.E.'nin darp sonucu hafif yaralandığı ve karnını tutarak ağrı çektiği, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekiplerinin çağrıldığı bildirildi.

görgü tanığının ifadesi:

Olayı duyan çevre esnafından Yusuf Koca, olayı şu sözlerle anlattı: 'Ben görmedim seslere çıktım. O sırada genç kızın babası gelmiş, ambulans ve polis çağırdık şüpheliler kaçmış göremedim. Genç kız karnını tutarak acı çekiyordu. Kendisine, 'filanın selamı var' dedikten sonra vurmuşlar ve tırnak izleri de vardı.' Koca'nın ifadesi, saldırının aniden gerçekleştiğini ve faillerin çevrede iz bırakmadan uzaklaştığını gösteriyor.

polis çalışması:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve tanık beyanları doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerinde delil toplama ve görgü tespitlerine öncelik verirken, kaçan şahısların kimlik tespiti ve iz takibi için çevre güvenlik kayıtlarını inceledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; polis, saldırı ve gasp olayına karışanların bulunup adalete teslim edilmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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