Evlerin kıyısında yükselen duman: Adana'da havadan ve karadan seferberlik

Evlerin yanı başında çıkan yangına müdahale sürüyor

Adana’nın Karaisalı ilçesinde, Çorlu Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İhbar sonrası Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Müdahale hattı:

Yangına karşı havadan ve karadan koordineli bir çalışma yürütülüyor. Bölgedeki müdahale unsurlarında 2 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz ve 263 personel görev alıyor; çalışmalar hem Karaisalı hem de Feke ilçelerindeki alevlere yönlendirildi.

Sahadaki çalışmalar ve hedef:

Ekipler, helikopterlerle havadan yangına su bırakma, arazözlerle ise karadan söndürme ve soğutma çalışmaları yürütüyor. Öncelik, yerleşim alanları ve evlerin korunması ile alevlerin kontrol altına alınması olarak belirlenmiş durumda.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor; ekiplerin sahadaki çalışmaları ve alevlerin seyrine göre müdahale devam edecek.

ADANA'NIN KARAİSALI İLÇESİNDE EVLERİN YANI BAŞINDA ÇIKAN ORMAN YANGININA EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.