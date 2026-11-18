olayın gelişimi:

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ferhat Yamen kırmızı ışıkta beklerken otomobilinin yanına yaklaşan bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

soruşturma ve görüntü incelemeleri:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada çevredeki güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi. Ekiplerin değerlendirmesinde, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu tespit edildi. Görüntülerde zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtığı belirlendi.

iddialar ve polis çalışmaları:

İddialara göre saldırıya ilişkin iki isim arasında bir dükkan satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Emniyet güçleri, şüpheli Halil F.'nin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor; ekipler kamera kayıtlarını ve çevredeki görgü tanıklarının beyanlarını değerlendiriyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eyüpsultan’daki kanlı saldırıda yeni gelişme: Şüphelinin kimliği belli oldu