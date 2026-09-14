Silivri sahilinde arbede: yaralı hastaneye sevk edildi

olay detayı:
Silivri Sahili'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
müdahale ve nakil:
Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
polis incelemesi:
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; kavganın çıkış nedeni ve olaya karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.
Silivri Sahilinde Kavga: 1 Yaralı
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