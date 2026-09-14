Kuzey Marmara Otoyolu'nda tır dorsesinin kopup şarampole yuvarlanma anı görüntülendi

Olayın gelişimi:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırın dorsesi, 14 Eylül 2026 tarihinde saat 11.20 sıralarında Arnavutköy Tayakadın mevkiinde aniden ayrılarak şarampole yuvarlandı. Olayda ölü ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Kazanın hemen ardından dorsenin tırdan ayrılıp yuvarlanma anı, aynı güzergâhta seyir halinde olan başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera kayıtları ve güvenlik değerlendirmesi:

Kayıtlarda dorsenin tırdan kopuş anı saniye saniye görülüyor; görüntüler olayın beklenmedik ve ani gerçekleştiğini gösteriyor. Olayın nedenine ilişkin kaynaklarda net bir bilgi yer almamakla birlikte, dorselerin bağlantı ekipmanlarında meydana gelen arızalar veya sabitleme hataları benzer kazaların ortak nedenleri arasında sayılıyor. Bu tür görüntüler, hem araç ekipmanlarının düzenli bakımının hem de yük bağlama prosedürlerinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Görüntüler kamuoyuna yansırken, özellikle ağır taşıt sürücüleri ve yol güvenliği konusunda sorumlu birimler için uyarıcı nitelik taşıyor. Dorsenin yoldan çıkışı, çevredeki araçlar için potansiyel tehlike oluşturabilecek bir durum ve benzer olayların önüne geçmek için düzenli kontrollerin artırılması gerektiğini vurguluyor.

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ BİR ANDA AYRILARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI. KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMAZKEN YAŞANAN O ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.