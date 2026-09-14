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Kızıltepe'de hurda araç alanında yangın kontrol altına alındı

Kızıltepe'de hurda araç alanında çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 12:20

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kızıltepe'de hurda araç alanında yangın kontrol altına alındı

yangının çıkışı ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre yangın, Atatürk Mahallesi yakınlarında bulunan hurda araçların yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

hasar ve inceleme:

Yangında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN&#039;İN KIZILTEPE İLÇESİNDE HURDA ARAÇLARIN BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN...

MARDİN'İN KIZILTEPE İLÇESİNDE HURDA ARAÇLARIN BULUNDUĞU ALANDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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