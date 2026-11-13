Dolar 50,3625 +0,16%
Euro 55,6787 +0,11%
Bist 11.924,96 +0,96%
Altın Gram 6.310,96 +0,32%
EUR/USD 1,1053 -0,06%
Brent Petrol 96,18 +0,38%
--°

Eyüpsultan’da lodos çatının parçalarını savurdu, yaya saniyelerle kurtuldu

Eyüpsultan Düğmeciler'de etkili lodos çatıda parçaların kopmasına yol açtı; parçalar park halindeki aracın üstüne düştü, yaya saniyelerle kurtuldu.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:18

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyüpsultan’da lodos çatının parçalarını savurdu, yaya saniyelerle kurtuldu

Eyüpsultan'da çatıdan kopan parçalar aracın üzerine düştü

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, bir binanın çatısından parçaların kopmasına neden oldu. Kopan parçalar sokağa savrularak park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olayın yaşandığı yer ve zaman:

Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Akasya Sokak'ta sabah saatlerinde gerçekleşti. Rüzgarın kuvvetiyle çatıda bulunan malzemelerin detache olduğu ve hızla sokağa savrulduğu görüldü.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, parçaların rüzgarla savrularak aracın üzerine düştüğü ve o sırada sokaktan geçen bir vatandaşın saniyelerle parçaların altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Görüntüler, tehlikenin boyutunu ve rüzgarın etkisini net şekilde gösteriyor.

Eyüpsultan’da çatıdan kopan parçalar aracın üzerine düştü: Vatandaş saniyelerle kurtuldu

Eyüpsultan’da çatıdan kopan parçalar aracın üzerine düştü: Vatandaş saniyelerle kurtuldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ereğli'de zincirleme kaza: kontrolden çıkan otomobil motosikletler ve araçlara ç...
images

Birecik'te husumet kavgası ölümle sonuçlandı
images

ateşin içinden hayat taşıdı: muhtar felçli vatandaşı kurtardı
images

Tosya'da kavşakta çarpışma: motosiklet yolcusu yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yıldız Holding kadın üreticilerin güçlenmesi için 2030 taahhütlerini COP31'de duyurdu

Eskişehir modelini COP31'e taşıdı: yerelden küresele sürdürülebilirlik deneyimi

Tekirdağ kıyılarında lodos deniz ulaşımını ve balıkçıları etkiledi

Kadifekale'ye yeni yaşam alanı: 30 Ağustos spor tesisi yükseliyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı