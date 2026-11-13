Eyüpsultan’da lodos çatının parçalarını savurdu, yaya saniyelerle kurtuldu

Eyüpsultan'da çatıdan kopan parçalar aracın üzerine düştü

İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli lodos, bir binanın çatısından parçaların kopmasına neden oldu. Kopan parçalar sokağa savrularak park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olayın yaşandığı yer ve zaman:

Olay, Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Akasya Sokak'ta sabah saatlerinde gerçekleşti. Rüzgarın kuvvetiyle çatıda bulunan malzemelerin detache olduğu ve hızla sokağa savrulduğu görüldü.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, parçaların rüzgarla savrularak aracın üzerine düştüğü ve o sırada sokaktan geçen bir vatandaşın saniyelerle parçaların altında kalmaktan kurtulduğu anlar yer aldı. Görüntüler, tehlikenin boyutunu ve rüzgarın etkisini net şekilde gösteriyor.

Eyüpsultan’da çatıdan kopan parçalar aracın üzerine düştü: Vatandaş saniyelerle kurtuldu