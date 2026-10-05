Dolar 49,1575 +0,10%
Euro 55,1636 -0,18%
Bist 12.467,35 +1,61%
Altın Gram 6.630,77 +0,80%
EUR/USD 1,1218 -0,35%
Brent Petrol 102,29 +0,04%
--°

Ezine Çayı'nda görülen nadir saz horozu bölgeye üreme umudu verdi

Kastamonu'nun Ezine Çayı'nda nesli tehlikedeki saz horozu ve Büyük Tarakdiş görüntülendi; kayıtlar il için yeni bir biyolojik değer işareti verdi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ezine Çayı'nda görülen nadir saz horozu bölgeye üreme umudu verdi

Ezine Çayı'nda nadir kuş türleri gözlemlendi

Kastamonu'nun Abana ilçesinden geçen Ezine Çayı'nda, koruma altında bulunan ve nesli tehlikede olan saz horozu kameraya yansıdı. Fotoğraf sanatçıları ve kuş gözlemcileri tarafından kayda alınan kuş, bölge için önemli bir gözlem olarak kayıtlara geçti.

görsel kayıt ve bekleyiş:

Abana'da faaliyet gösteren fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcileri Mehmet Şenol ile Hüseyin Ersöz, sazlık alanlarda uzun saatler süren sabırlı bekleyişin ardından saz horozunu görüntüledi. Fiziki özellikleriyle dikkat çeken kuşun kırmızı kafası ve parlak mavi tüyleri, çekimleri kolay ayırt edilebilir kıldı. Elde edilen materyal arasında fotoğrafın yanı sıra video kaydı da bulunuyor.

ekosistem ve kayıtların önemi:

Ezine Çayı, göçmen ve dere kuşlarının dinlenme, beslenme ve konaklama alanı olarak biliniyor. 2021'de yaşanan büyük sel felaketinin ardından yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından dere içinde yeniden sazlıkların oluştuğu, bunun da bölgedeki kuş çeşitliliğini artırdığı bildirildi. Şenol, saz horozunun burada görülmesinin bölge için ileride üreme şansı anlamına gelebileceğini söyledi.

Gözlemlerle birlikte kayda geçen saz horozu, Kastamonu'da ilk kez görüntülenerek ilin Türkiye genelindeki kayıtlarda 8'inci il olmasına katkı sağladı. Aynı zamanda ekip, Ezine Çayı'nda Türkiye için önemli türlerden biri olan Büyük Tarakdiş'i de görüntüledi; bu türün de bölgede kayda geçmesi ayrı bir önem taşıyor.

Şenol, 2014'ten beri Abana'da kuş gözlemciliği yaptığını belirterek, yapılan çalışmalar sayesinde derenin dinlendiğini ve sazlık alanların yeniden oluştuğunu aktardı. 'Burada saz horozunu çekmek bizler için çok büyük bir olaydı. Ezine Çayı'nın bu türlere ev sahipliği yapması, bölge için sevindirici bir gelişme' dedi.

Hüseyin Ersöz de gözlemi doğrulayarak saz horozunun videosunu aldıklarını, kayıtların bölgedeki varlığın kanıtlanmasında önemli olduğunu vurguladı. Ekip, elde edilen görüntülerin yerel ve ulusal kayıtlar için belgeleme niteliği taşıdığını belirtti.

Yetkililer ve gözlemciler, Ezine Çayı'ndaki bu tür kayıtların korunma çalışmalarına ve bölgeye yönelik ilginin artmasına katkı sağlayacağını, ekosistemin sürdürülebilirliği için dikkat ve takip gerektiğini ifade ediyor.

Nadir görülen &#039;saz horozu&#039; böyle görüntülendi

Nadir görülen 'saz horozu' böyle görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fındık kurutma umudu yaylada sisle boğuluyor
images

Pursaklar'da yeni imar yolları ile ulaşım ağı güçlendiriliyor
images

Bozdoğan Kamışlar'da ulaşım konforu için parke çalışması başlatıldı
images

çayırova’da elektronik atıklar için kapsamlı teslim çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa'da 2010'dan beri bebek dostu hastane yenidoğan kapasitesini genişletiyor

Erken tanı hayat kurtarıyor: yumurtalık kanserinde düzenli takip şart

Çermik'te bulamaç geleneği kazanda yeniden canlandı

Yüzde 30’un altına iniş: enflasyonda dezenflasyon süreci ivme kazandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip