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Ezine Çayı'nda nadir saz horozu görüntüsü kayıt altına alındı

Ezine Çayı'nda nesli tehlikedeki saz horozu görüntülendi; Kastamonu, türün kayda geçtiği Türkiye'deki sekizinci il oldu ve video kaydı da hazırlandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Ezine Çayı'nda nadir saz horozu görüntüsü kayıt altına alındı

Ezine Çayı'nda nesli tehlikedeki saz horozu görüntülendi

Kastamonu'nun Abana ilçesinden geçen Ezine Çayı'nda, koruma altında olan ve nesli tehlike altında bulunan saz horozu türü görüntülendi. Bölgedeki sazlık alanda mola veren iki saz horozu, yerel kuş gözlemcileri tarafından saatler süren sabırlı bekleyiş sonucunda kayda alındı. Bu kayıtla Kastamonu, Türkiye'de saz horozunun görüntülendiği sekizinci il olarak tarihe geçti.

bölgenin kuş çeşitliliği:

Ezine Çayı, Bozkurt ve Abana ilçelerinden geçerek Karadeniz'e dökülen, göçmen ve dere kuşları açısından önemli bir sulak alan niteliği taşıyor. Çayda oluşan sazlıklar ve yeşillikler göç dönemlerinde birçok türün konaklama, beslenme ve dinlenme ihtiyacını karşılıyor. Gözlemciler saz horozunun yanı sıra Türkiye için önem taşıyan 'büyük tarakdiş' türünü de görüntülediklerini belirtti; bu tür Kastamonu'da ilk kez kayıt altına alındı.

gözlemcilerin deneyimi ve bölgesel değerlendirme:

Fotoğraf sanatçısı ve kuş gözlemcisi Mehmet Şenol ile gözetmen Hüseyin Ersöz sazlıkta uzun süre bekleyerek video ve fotoğraf kayıtları aldı. Şenol, 2014'ten bu yana Abana'da kuş gözlemciliği yaptığını; 2021 yılındaki sel felaketinin ardından Ezine Çayı'nda yapılan düzenlemelerle çayın dinlendiğini ve sazlıkların yeniden oluştuğunu söyledi. Bu dönüşümün bölgeye yeni kuş türleri çektiğini ve saz horozunun burada görülmesinin ileride üreme olasılığına işaret edebileceğini vurguladı.

Gözlemciler amaçlarının saz horozunun varlığını belgelemek olduğunu, bunun için hem fotoğraf hem de video kaydı elde ettiklerini açıkladı. Ersöz de nadir türün görüntülendiğini ve videosunun kayda alındığını belirtti. Yerel kayıtların artması, Ezine Çayı'nın kuş gözlemciliği açısından önemini güçlendiriyor ve bölgeye daha fazla ilgi çekebileceği değerlendiriliyor.

Saz horozu ve 'büyük tarakdiş' gibi nadir türlerin kayıt altına alınması, Ezine Çayı'nın ekolojik değerini öne çıkarıyor. Gözlemciler, bölgenin korunması ve izlenmesinin sürdürülmesi halinde bu türler için daha elverişli üreme alanlarının oluşabileceğini ifade ediyorlar.

TÜRKİYE&#039;NİN ÖNEMLİ SULAK ALANLARINDAN KASTAMONU&#039;NUN ABANA İLÇESİNDEN GEÇEN EZİNE ÇAYI&#039;NDA NESLİ...

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ SULAK ALANLARINDAN KASTAMONU'NUN ABANA İLÇESİNDEN GEÇEN EZİNE ÇAYI'NDA NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA BULUNAN VE KORUMA ALTINDAKİ SAZ HOROZU GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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