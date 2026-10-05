Fabrika yangınının ardından havadan görüntülenen hasar bilançosu

Olayın gelişimi:

Bursa'nın Nilüfer ilçesi, Başköy mevkisinde bulunan mobilya üretim fabrikasında saat 06.05'te yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler hızlı bir müdahale başlattı. Alevler yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınabildi ancak yangın fabrikada geniş çaplı hasara yol açtı.

Müdahale ekipleri ve sevk edilen araçlar:

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 20 itfaiye aracı ile birlikte; BUSKİ, Park ve Bahçeler, Tarım A.Ş. ve Nilüfer Belediyesine ait 10 su tankeri ile 1 kepçe olay yerine sevk edildi. Ayrıca tedbir amaçlı olarak AFAD'a bağlı KBRN ekibi görev aldı. Ekipler alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma ve emniyet çalışmalarına devam ediyor.

Dron görüntüleri ve hasarın görünümü:

Olay sonrası alınan dron görüntülerinde fabrikanın çatısının ve bazı bölümlerinin yangından zarar gördüğü net biçimde görüldü. Görüntüler, yangının yapıya verdiği hasarın yayılımını ve ekiplerin soğutma çalışmalarını havadan belgeledi. Yangın sırasında yükselen yoğun siyah dumanların Bursa-İzmir kara yolunun birçok noktasından göründüğü kaydedildi.

Soruşturma birimi yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı; inceleme ve tespit süreci devam ediyor. Yetkililer, bölgedeki soğutma ve güvenlik önlemlerinin sürdüğünü, hasar tespitinin tamamlanmasının ardından daha ayrıntılı bilgilendirmenin yapılacağını bildirdi.

EKİPLERİN YAKLAŞIK 2,5 SAAT SÜREN MÜDAHALESİNİN ARDINDAN ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ