Kayseri'ye şehit ateşi: S-70 kazasında astsubay Serkan Önder şehit oldu

kaza haberi ve şehadet:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde görevli S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder (28) şehit oldu.

şehidin baba ocağı ve tepkiler:

Şehidin şahadet haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Ailenin bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı.

Edinilen bilgiye göre Serkan Önder evli ve 1 çocuk babasıydı; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

MALATYA’DA DÜŞEN ASKERİ HELİKOPTERDE KAYSERİLİ KIDEMLİ ÇAVUŞUN ŞAHADET HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI.