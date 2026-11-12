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Kayseri'ye şehit ateşi: S-70 kazasında astsubay Serkan Önder şehit oldu

Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kayserili Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in acı haberi baba ocağına ulaştı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 23:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kayseri'ye şehit ateşi: S-70 kazasında astsubay Serkan Önder şehit oldu

kaza haberi ve şehadet:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde görevli S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder (28) şehit oldu.

şehidin baba ocağı ve tepkiler:

Şehidin şahadet haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Ailenin bulunduğu eve Türk bayrağı asıldı.

Edinilen bilgiye göre Serkan Önder evli ve 1 çocuk babasıydı; ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

MALATYA’DA DÜŞEN ASKERİ HELİKOPTERDE KAYSERİLİ KIDEMLİ ÇAVUŞUN ŞAHADET HABERİ BABA OCAĞINA...

MALATYA’DA DÜŞEN ASKERİ HELİKOPTERDE KAYSERİLİ KIDEMLİ ÇAVUŞUN ŞAHADET HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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