Kocaeli jandarmasından iki ayrı uyuşturucu operasyonu: üç şüpheli cezaevine gönderildi

Kocaeli jandarmasından iki ayrı operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek Kartepe ve İzmit ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan adres ve araç aramalarında, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen üç şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Jandarma ekipleri, hedeflenen adres ile bir otomobilde gerçekleştirdikleri aramalarda toplamda 202 gram kokain, 70 gram bonzai ve 4 gram metamfetamin ele geçirdi. Bulunan maddelere el konulurken, operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

adli süreç ve sonuç:

Sevk edildikleri adli makamlarca haklarında işlem yapılan üç şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin istihbarata dayalı müdahalesi sonucunda yürütülen soruşturma ve ele geçirilen maddeler dosyaya delil olarak eklendi.

Olay, bölgedeki narkotik faaliyetleriyle mücadelenin sürdüğünü gösterirken, jandarma ekiplerinin istihbarat odaklı çalışmasının suç örgütlerinin faaliyetlerini kesintiye uğrattığı belirtildi.

KOCAELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI NARKOTİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İKİ AYRI UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI.